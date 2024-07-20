Ряд харьковских поездов задерживается из-за атаки на железную дорогу (список)

Пересадки для пассажиров ночных рейсов из Харькова завершены, путевые работы в местах российских обстрелов продолжаются.

Как сообщили в АО «Укрзалізниця», ряд поездов задерживается в результате повреждений инфраструктуры. Ознакомиться со списком можно на сайте перевозчика.

УЗ обращается к пассажирам, которые следуют запаздывающими рейсами и имеют дальнейшую пересадку, с просьбой обратиться к проводнику или стюарду.

«Диспетчеры сейчас оркеструют все нужные стыковки», — говорится в сообщении.

Напомним, в АО «Укрзалізниця» сообщали, что оккупанты ночью атаковали железную дорогу в Харьковской области, пострадали четверо железнодорожников, они получили незначительные ранения. Также были повреждены здания, подвижной состав и контактная сеть на выезде из Харькова. Поезда Киев-Харьков 63 и 719 задерживались, ночью они возобновили движение.