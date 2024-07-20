Ряд харьковских поездов задерживается из-за атаки на железную дорогу (список)
Пересадки для пассажиров ночных рейсов из Харькова завершены, путевые работы в местах российских обстрелов продолжаются.
Как сообщили в АО «Укрзалізниця», ряд поездов задерживается в результате повреждений инфраструктуры. Ознакомиться со списком можно на сайте перевозчика.
УЗ обращается к пассажирам, которые следуют запаздывающими рейсами и имеют дальнейшую пересадку, с просьбой обратиться к проводнику или стюарду.
«Диспетчеры сейчас оркеструют все нужные стыковки», — говорится в сообщении.
Напомним, в АО «Укрзалізниця» сообщали, что оккупанты ночью атаковали железную дорогу в Харьковской области, пострадали четверо железнодорожников, они получили незначительные ранения. Также были повреждены здания, подвижной состав и контактная сеть на выезде из Харькова. Поезда Киев-Харьков 63 и 719 задерживались, ночью они возобновили движение.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, дорога, железная, задерживаются, поезда, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 11:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пересадки для пассажиров ночных рейсов из Харькова завершены, путевые работы в местах российских обстрелов продолжаются.".