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Ряд харьковских поездов задерживается из-за атаки на железную дорогу (список)

Общество 11:34   20.07.2024
Виктория Яковенко
Ряд харьковских поездов задерживается из-за атаки на железную дорогу (список)

Пересадки для пассажиров ночных рейсов из Харькова завершены, путевые работы в местах российских обстрелов продолжаются.

Как сообщили в АО «Укрзалізниця», ряд поездов задерживается в результате повреждений инфраструктуры. Ознакомиться со списком можно на сайте перевозчика.

УЗ обращается к пассажирам, которые следуют запаздывающими рейсами и имеют дальнейшую пересадку, с просьбой обратиться к проводнику или стюарду.

«Диспетчеры сейчас оркеструют все нужные стыковки», — говорится в сообщении.

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Напомним, в АО «Укрзалізниця» сообщали, что оккупанты ночью атаковали железную дорогу в Харьковской области, пострадали четверо железнодорожников, они получили незначительные ранения. Также были повреждены здания, подвижной состав и контактная сеть на выезде из Харькова. Поезда Киев-Харьков 63 и 719 задерживались, ночью они возобновили движение.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 11:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пересадки для пассажиров ночных рейсов из Харькова завершены, путевые работы в местах российских обстрелов продолжаются.".