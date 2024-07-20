Низка харківських потягів затримується через атаку на залізницю (список)
Пересадки для пасажирів нічних рейсів з Харкова завершені, колійні роботи в місцях російських обстрілів тривають.
Як повідомили в АТ «Укрзалізниця», низка поїздів затримується внаслідок пошкоджень інфраструктури. Ознайомитись зі списком можна на сайті перевізника.
УЗ звертається до пасажирів, які прямують рейсами, що запізнюються, та мають подальшу пересадку, з проханням звернутися до провідника або стюарда.
«Диспетчери зараз оркеструють всі потрібні стиковки», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в АТ «Укрзалізниця» повідомляли, що окупанти вночі атакували залізницю в Харківській області, постраждали четверо залізничників, вони зазнали незначних поранень. Також були пошкоджені будинки, рухомий склад та контактна мережа на виїзді з Харкова. Потяги Київ-Харків 63 та 719 затримувалися, вночі вони відновили рух.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 11:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пересадки для пасажирів нічних рейсів з Харкова завершені, колійні роботи в місцях російських обстрілів тривають.".