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Низка харківських потягів затримується через атаку на залізницю (список)

Суспільство 11:34   20.07.2024
Вікторія Яковенко
Низка харківських потягів затримується через атаку на залізницю (список)

Пересадки для пасажирів нічних рейсів з Харкова завершені, колійні роботи в місцях російських обстрілів тривають.

Як повідомили в АТ «Укрзалізниця», низка поїздів затримується внаслідок пошкоджень інфраструктури. Ознайомитись зі списком можна на сайті перевізника.

УЗ звертається до пасажирів, які прямують рейсами, що запізнюються, та мають подальшу пересадку, з проханням звернутися до провідника або стюарда.

«Диспетчери зараз оркеструють всі потрібні стиковки», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в АТ «Укрзалізниця» повідомляли, що окупанти вночі атакували залізницю в Харківській області, постраждали четверо залізничників, вони зазнали незначних поранень. Також були пошкоджені будинки, рухомий склад та контактна мережа на виїзді з Харкова. Потяги Київ-Харків 63 та 719 затримувалися, вночі вони відновили рух.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 11:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пересадки для пасажирів нічних рейсів з Харкова завершені, колійні роботи в місцях російських обстрілів тривають.".