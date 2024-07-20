Низка харківських потягів затримується через атаку на залізницю (список)

Пересадки для пасажирів нічних рейсів з Харкова завершені, колійні роботи в місцях російських обстрілів тривають.

Як повідомили в АТ «Укрзалізниця», низка поїздів затримується внаслідок пошкоджень інфраструктури. Ознайомитись зі списком можна на сайті перевізника.

УЗ звертається до пасажирів, які прямують рейсами, що запізнюються, та мають подальшу пересадку, з проханням звернутися до провідника або стюарда.

«Диспетчери зараз оркеструють всі потрібні стиковки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в АТ «Укрзалізниця» повідомляли, що окупанти вночі атакували залізницю в Харківській області, постраждали четверо залізничників, вони зазнали незначних поранень. Також були пошкоджені будинки, рухомий склад та контактна мережа на виїзді з Харкова. Потяги Київ-Харків 63 та 719 затримувалися, вночі вони відновили рух.