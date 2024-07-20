Дві людини загинули, три – поранені: РФ вдарила по Харківщині «Іскандером»

20 липня о 03:15 армія РФ вдарила по місту Барвінкове на Харківщині ракетою «Іскандер».

За даними голови ХОВА Олег Синєгубова, внаслідок обстрілу об’єкта інфраструктури пошкоджені понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Загинули двоє чоловіків, ще три людини поранені.

Під ударом окупантів також були Лісне, Олексіївка, Водяне (там також «прилетів» «Іскандер»), Куп’янськ та Козача Лопань.