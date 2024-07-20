Ракетні удари по Харківщині: наслідки показали в прокуратурі (фото)

Правоохоронці опублікували наслідки ракетних ударів РФ по Харківщині 19 та 20 липня.

За даними Харківської обласної прокуратури, близько 3:15 ворог, попередньо трьома ракетами «Іскандер», вдарив по місту Барвінкове. Пошкоджені понад 50 житлових будинків та господарчі приміщення. Загинули двоє чоловіків віком 48 та 69 років. Постраждали чотири людини: двоє чоловіків та дві жінки.

19 липня орієнтовно о 23:45 ЗС РФ здійснили ракетну атаку по сільськогосподарському підприємству у селі Олексіївка. Горіла пшениця та конструктивні елементи складського приміщення. Попередньо, окупанти застосували ракету Х-59.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).