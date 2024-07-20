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Ракетні удари по Харківщині: наслідки показали в прокуратурі (фото)

Події 11:17   20.07.2024
Вікторія Яковенко
Ракетні удари по Харківщині: наслідки показали в прокуратурі (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці опублікували наслідки ракетних ударів РФ по Харківщині 19 та 20 липня.

За даними Харківської обласної прокуратури, близько 3:15 ворог, попередньо трьома ракетами «Іскандер», вдарив по місту Барвінкове. Пошкоджені понад 50 житлових будинків та господарчі приміщення. Загинули двоє чоловіків віком 48 та 69 років. Постраждали чотири людини: двоє чоловіків та дві жінки.

19 липня орієнтовно о 23:45 ЗС РФ здійснили ракетну атаку по сільськогосподарському підприємству у селі Олексіївка. Горіла пшениця та конструктивні елементи складського приміщення. Попередньо, окупанти застосували ракету Х-59.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 11:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці опублікували наслідки ракетних ударів РФ по Харківщині 19 та 20 липня.".