Вблизи Волчанска идет бой, враг атакует на Купянском направлении – ГШ на 16:00

На Харьковском направлении отбиты две атаки врага недалеко от Глубокого, а в районе Волчанска продолжается бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Оккупанты со своей территории продолжают бить КАБами по Харьковщине. За сегодня враг уже нанес авиаудары возле Липцев, Казачьей Лопани и Борщевой.

На Купянском направлении враг в течение дня безуспешно пытался продвинуться к украинским позициям в районах Глушковки и Петропавловки. Три атаки противника еще продолжаются недалеко от Стельмаховки, Макеевки и Песчаного. Вблизи последнего, а также по району Колесниковки, оккупанты сбрасывали авиабомбы, в сумме — четыре КАБа.