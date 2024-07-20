Вблизи Волчанска идет бой, враг атакует на Купянском направлении – ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении отбиты две атаки врага недалеко от Глубокого, а в районе Волчанска продолжается бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Оккупанты со своей территории продолжают бить КАБами по Харьковщине. За сегодня враг уже нанес авиаудары возле Липцев, Казачьей Лопани и Борщевой.
На Купянском направлении враг в течение дня безуспешно пытался продвинуться к украинским позициям в районах Глушковки и Петропавловки. Три атаки противника еще продолжаются недалеко от Стельмаховки, Макеевки и Песчаного. Вблизи последнего, а также по району Колесниковки, оккупанты сбрасывали авиабомбы, в сумме — четыре КАБа.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, ворог, враг, генштаб, Купянское, направление, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 17:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении отбиты две атаки врага недалеко от Глубокого, а в районе Волчанска продолжается бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".