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Вблизи Волчанска идет бой, враг атакует на Купянском направлении – ГШ на 16:00

Общество 17:05   20.07.2024
Виктория Яковенко
Вблизи Волчанска идет бой, враг атакует на Купянском направлении – ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении отбиты две атаки врага недалеко от Глубокого, а в районе Волчанска продолжается бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Оккупанты со своей территории продолжают бить КАБами по Харьковщине. За сегодня враг уже нанес авиаудары возле Липцев, Казачьей Лопани и Борщевой.

На Купянском направлении враг в течение дня безуспешно пытался продвинуться к украинским позициям в районах Глушковки и Петропавловки. Три атаки противника еще продолжаются недалеко от Стельмаховки, Макеевки и Песчаного. Вблизи последнего, а также по району Колесниковки, оккупанты сбрасывали авиабомбы, в сумме — четыре КАБа.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 17:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении отбиты две атаки врага недалеко от Глубокого, а в районе Волчанска продолжается бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".