Live
  • Сб 20.07.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Враг наносит ракетные удары по громаде на Харьковщине

Происшествия 21:19   20.07.2024
Виктория Яковенко
Враг наносит ракетные удары по громаде на Харьковщине Фото: Вадим Беликов

Около 21:00 армия РФ нанесла ракетные удары по Печенежской громаде, сообщил ее глава Александр Гусаров.

Он призвал жителей громады находиться в укрытиях.

Позже Гусаров сообщил, что на данный момент информации о пострадавших нет, данные уточняются.

Читайте также: Вблизи Волчанска идет бой, враг атакует на Купянском направлении – ГШ на 16:00

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Какой будет погода в воскресенье в Харькове и области – прогноз на 21 июля
Какой будет погода в воскресенье в Харькове и области – прогноз на 21 июля
20.07.2024, 20:03
Что со светом в Харькове: Терехов говорил с «Укрэнерго» и облэнерго
Что со светом в Харькове: Терехов говорил с «Укрэнерго» и облэнерго
19.07.2024, 13:19
Враг наносит ракетные удары по громаде на Харьковщине
Враг наносит ракетные удары по громаде на Харьковщине
20.07.2024, 21:19
Популярный пляж Харькова посетили полицейские: что делали (видео)
Популярный пляж Харькова посетили полицейские: что делали (видео)
20.07.2024, 18:49
Главные новости Харькова 20 июля: обстрелы, атака на железную дорогу, фронт
Главные новости Харькова 20 июля: обстрелы, атака на железную дорогу, фронт
20.07.2024, 21:22
Где сейчас идут самые горячие бои на Купянщине: информация Беседина
Где сейчас идут самые горячие бои на Купянщине: информация Беседина
20.07.2024, 21:18

Новости по теме:

21:18
Где сейчас идут самые горячие бои на Купянщине: информация Беседина
12:45
«Враг подходит ближе к центральным частям Купянской громады» – Беседин
13:40
Более сотни улиц переименуют в громаде на Харьковщине: список
14:12
Землю для фортификаций на Харьковщине отдали фермерам: вмешалась прокуратура
13:51
«Зафиксировано разрушение» – глава громады под Харьковом

Вы читали новость: «Враг наносит ракетные удары по громаде на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 21:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21:00 армия РФ нанесла ракетные удары по Печенежской громаде, сообщил ее глава Александр Гусаров.".