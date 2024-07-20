Враг наносит ракетные удары по громаде на Харьковщине
Фото: Вадим Беликов
Около 21:00 армия РФ нанесла ракетные удары по Печенежской громаде, сообщил ее глава Александр Гусаров.
Он призвал жителей громады находиться в укрытиях.
Позже Гусаров сообщил, что на данный момент информации о пострадавших нет, данные уточняются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: громада, ракетные, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 21:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21:00 армия РФ нанесла ракетные удары по Печенежской громаде, сообщил ее глава Александр Гусаров.".