Враг наносит ракетные удары по громаде на Харьковщине

Около 21:00 армия РФ нанесла ракетные удары по Печенежской громаде, сообщил ее глава Александр Гусаров.

Он призвал жителей громады находиться в укрытиях.

Позже Гусаров сообщил, что на данный момент информации о пострадавших нет, данные уточняются.