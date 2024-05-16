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Где атаковал враг с начала суток на Харьковщине: новые данные Генштаба ВСУ

Общество 14:37   16.05.2024
Виктория Яковенко
Где атаковал враг с начала суток на Харьковщине: новые данные Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ с начала суток атаковала в направлении населенного пункта Старица на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.

Враг наносил ракетные удары по Харькову и Старой Водолаге. Из авиации РФ била по населенным пунктам Вильча, Волчанск и Старица.

В свою очередь украинские воины провели контратакующие мероприятия в районе города Волчанск.

На Купянском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Синьковки, Ивановки, Берестового.

Читайте также: На Харьковском направлении «удалось частично стабилизировать ситуацию» — ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 14:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ с начала суток атаковала в направлении населенного пункта Старица на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.".