Где атаковал враг с начала суток на Харьковщине: новые данные Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ с начала суток атаковала в направлении населенного пункта Старица на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.
Враг наносил ракетные удары по Харькову и Старой Водолаге. Из авиации РФ била по населенным пунктам Вильча, Волчанск и Старица.
В свою очередь украинские воины провели контратакующие мероприятия в районе города Волчанск.
На Купянском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Синьковки, Ивановки, Берестового.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, ракетные, удары, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 14:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ с начала суток атаковала в направлении населенного пункта Старица на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.".