Где атаковал враг с начала суток на Харьковщине: новые данные Генштаба ВСУ

Армия РФ с начала суток атаковала в направлении населенного пункта Старица на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.

Враг наносил ракетные удары по Харькову и Старой Водолаге. Из авиации РФ била по населенным пунктам Вильча, Волчанск и Старица.

В свою очередь украинские воины провели контратакующие мероприятия в районе города Волчанск.

На Купянском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Синьковки, Ивановки, Берестового.