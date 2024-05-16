Россияне атакуют у Липцев на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Продолжается противостояние украинских войск вражескому наступлению на Харьковщине, где, с начала суток, российские оккупанты пять раз атаковали наши позиции, сообщил Генштаб ВСУ.
Враг пытается штурмовать наши войска в Волчанске. При поддержке авиации атакует возле села Липцы. Также удары вражеской авиации пришлись по селам Веселое и Уды.
В результате боевых действий на этом направлении противник потерял 35 оккупантов убитыми и ранеными, наши воины уничтожили 14 единиц вражеской техники.
На Купянском направлении по состоянию на это время произошло четыре боя.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: волчанск, Генштаб ВСУ, купянское направление, липцы, наступление рф, россияне, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 17:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается противостояние украинских войск вражескому наступлению на Харьковщине, где, с начала суток, российские оккупанты пять раз атаковали наши позиции, сообщил Генштаб ВСУ.".