Россияне атакуют у Липцев на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб ВСУ

Продолжается противостояние украинских войск вражескому наступлению на Харьковщине, где, с начала суток, российские оккупанты пять раз атаковали наши позиции, сообщил Генштаб ВСУ.

Враг пытается штурмовать наши войска в Волчанске. При поддержке авиации атакует возле села Липцы. Также удары вражеской авиации пришлись по селам Веселое и Уды.

В результате боевых действий на этом направлении противник потерял 35 оккупантов убитыми и ранеными, наши воины уничтожили 14 единиц вражеской техники.

На Купянском направлении по состоянию на это время произошло четыре боя.