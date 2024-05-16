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Россияне атакуют у Липцев на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб ВСУ

Происшествия 17:33   16.05.2024
Оксана Якушко
Россияне атакуют у Липцев на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Продолжается противостояние украинских войск вражескому наступлению на Харьковщине, где, с начала суток, российские оккупанты пять раз атаковали наши позиции, сообщил Генштаб ВСУ.

Враг пытается штурмовать наши войска в Волчанске. При поддержке авиации атакует возле села Липцы. Также удары вражеской авиации пришлись по селам Веселое и Уды.

В результате боевых действий на этом направлении противник потерял 35 оккупантов убитыми и ранеными, наши воины уничтожили 14 единиц вражеской техники.

На Купянском направлении по состоянию на это время произошло четыре боя.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 17:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается противостояние украинских войск вражескому наступлению на Харьковщине, где, с начала суток, российские оккупанты пять раз атаковали наши позиции, сообщил Генштаб ВСУ.".