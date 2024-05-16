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Вуличні бої та ліквідація окупантів у Вовчанську на Харківщині – відео ГУР

Події 22:59   16.05.2024
Олена Нагорна
Вуличні бої та ліквідація окупантів у Вовчанську на Харківщині – відео ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали, як під час вуличних боїв у місті Вовчанськ Харківської області розвідники ліквідовують російських окупантів.

Як повідомляють у ГУР, на відео – робота бійців групи «Стугна» спецпідрозділу «Тимура».

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов о 18:30 повідомляв, що у Вовчанську тривають бойові дії у міській забудові.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 22:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали, як під час вуличних боїв у місті Вовчанськ Харківської області розвідники ліквідовують російських окупантів".