Вуличні бої та ліквідація окупантів у Вовчанську на Харківщині – відео ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали, як під час вуличних боїв у місті Вовчанськ Харківської області розвідники ліквідовують російських окупантів.

Як повідомляють у ГУР, на відео – робота бійців групи «Стугна» спецпідрозділу «Тимура».

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов о 18:30 повідомляв, що у Вовчанську тривають бойові дії у міській забудові.