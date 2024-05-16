Вуличні бої та ліквідація окупантів у Вовчанську на Харківщині – відео ГУР
У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали, як під час вуличних боїв у місті Вовчанськ Харківської області розвідники ліквідовують російських окупантів.
Як повідомляють у ГУР, на відео – робота бійців групи «Стугна» спецпідрозділу «Тимура».
Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов о 18:30 повідомляв, що у Вовчанську тривають бойові дії у міській забудові.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, ГУР, стугна, тимура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 22:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали, як під час вуличних боїв у місті Вовчанськ Харківської області розвідники ліквідовують російських окупантів".