ISW: российские войска приблизились к Липцам к северу от Харькова
Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил о движении фронта на севере от Харькова и в районе Волчанска.
«Российские войска недавно захватили Лукьянцы (к северо-востоку от Липцев) и продвинулись ближе к Липцам на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 16 мая. Геолоцированные кадры, опубликованные 15 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Лукьянцов, и ISW оценивает, что недавние сообщения о том, что российские войска захватили населенный пункт, точны. На кадрах с геопривязкой, опубликованных 16 мая, видно, что российские войска приблизились к Липцам с северо-востока. Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись на глубину до 1,2 км вблизи южной окраины Глубокого (к северу от Липцев), но ISW пока не обнаружил свидетельств дальнейшего продвижения России в этом районе. Российские войска продолжали наступательные действия севернее Липцев в районе Пыльной, Лукьянцов, Глубокого и вблизи самих Липцев», — сообщили аналитики ISW.
Также они отметили, что россияне продвинулись в северную часть Волчанска и «добились незначительных успехов в северо-восточной части Старицы». Генштаб в течение дня 16 мая информировал о том, что ВСУ контратакуют в Волчанске, не дают россиянам закрепиться на позициях, а ситуация в Волчанске — контролируемая.
Несмотря на продвижения, которых достигли россияне, в ISW отмечают: «Ограниченная боевая мощь, которую российские войска до сих пор использовали для наступательных операций на севере Харьковской области, возможно, уже деградировала».
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«Российские войска, судя по всему, начали наступательную операцию на севере от Харькова до того, как они завершили доведение Северной группировки войск до заявленной запланированной конечной численности, и у них может не хватить достаточных боеспособных сил для достижения своих оперативных целей в Харьковской области», — считают аналитики.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 07:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил о движении фронта на севере от Харькова и в районе Волчанска".