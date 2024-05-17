ISW: российские войска приблизились к Липцам к северу от Харькова

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил о движении фронта на севере от Харькова и в районе Волчанска.

«Российские войска недавно захватили Лукьянцы (к северо-востоку от Липцев) и продвинулись ближе к Липцам на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 16 мая. Геолоцированные кадры, опубликованные 15 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Лукьянцов, и ISW оценивает, что недавние сообщения о том, что российские войска захватили населенный пункт, точны. На кадрах с геопривязкой, опубликованных 16 мая, видно, что российские войска приблизились к Липцам с северо-востока. Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись на глубину до 1,2 км вблизи южной окраины Глубокого (к северу от Липцев), но ISW пока не обнаружил свидетельств дальнейшего продвижения России в этом районе. Российские войска продолжали наступательные действия севернее Липцев в районе Пыльной, Лукьянцов, Глубокого и вблизи самих Липцев», — сообщили аналитики ISW.

Также они отметили, что россияне продвинулись в северную часть Волчанска и «добились незначительных успехов в северо-восточной части Старицы». Генштаб в течение дня 16 мая информировал о том, что ВСУ контратакуют в Волчанске, не дают россиянам закрепиться на позициях, а ситуация в Волчанске — контролируемая.

Несмотря на продвижения, которых достигли россияне, в ISW отмечают: «Ограниченная боевая мощь, которую российские войска до сих пор использовали для наступательных операций на севере Харьковской области, возможно, уже деградировала».

«Российские войска, судя по всему, начали наступательную операцию на севере от Харькова до того, как они завершили доведение Северной группировки войск до заявленной запланированной конечной численности, и у них может не хватить достаточных боеспособных сил для достижения своих оперативных целей в Харьковской области», — считают аналитики.