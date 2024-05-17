Зеленський про Харківщину: ворог зміг просунутись максимум на 10 км, яка мета

Російські військовослужбовці під час наступу на Харківщини змогли просунутися не більше ніж на 10 км.

«На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування – 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування – і не було», – повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає «РБК-Україна».

Він додав, що Україна має дуже потужні бригади. Наразі посилили кілька напрямків окремими батальйонами. Також за словами президента, перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО.

«Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією. Вісім місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що наших воїнам було непросто», – сказав Зеленський.

Президент також повідомив про мету наступу РФ на Харківщині.

«Вовчанськ – їх ціль, зрозуміло. Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні – нашими Силами оборони ситуація стабілізована», – додав президент.