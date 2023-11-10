Будет ли специальный налоговый режим для Харьковщины. Чумак — о перспективах

Представители бизнеса Харьковщины пока не могут донести до центральной власти необходимость введения специального налогового режима для областей, пострадавших от российской оккупации, сообщил в комментарии МГ «Объектив» президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

«Никаких новостей. Мы уже около года пытаемся донести до законодателей и всех, кто имеет полномочия, что для того, чтобы вернуть бизнес в регион, нужно ему создать условия, которые будут мотивировать его здесь работать. Из-за дополнительных расходов на необходимость соблюдения безопасности и больших логистических затрат товары и услуги местного бизнеса являются неконкурентными в сравнении с бизнесом из других регионов. Поэтому для бизнесов в деоккупированных регионах нужно создать специальные налоговые условия, которые будут позволять им тратить меньше средств. Это временный специальный экономический налоговый режим, который должен давать бизнесам, работающим в этом регионе, какие-то преференции дополнительные в течение какого-то времени недолгого, то есть не навсегда», — рассказал Чумак.

На сегодня, продолжил эксперт, в Украине действует принцип равных налоговых условий для всех территорий.

«Городские советы, громады могут менять ставки местных налогов. То есть те, на которые они влияют. Областная военная администрация может влиять только обращениями. У них нет этого инструмента. Все изменения и введения на законодательном уровне — это Верховная Рада. Они должны принять изменения в Налоговый кодекс, которые будут учитывать эти проблемы. И для этого нужно коммуницировать и с Кабмином, и с Минфином, потому что мы будем иметь некоторые разрывы бюджетные, то есть, поступлений средств. И Минфин нас спрашивает, каким образом мы будем покрывать те недополученные налоги», — пояснил Чумак.

По его словам, представители бизнеса Харьковщины самостоятельно рассчитали предложения, но для их полноты не хватает статистической информации. Часть нельзя получить из-за того, что закрыты некоторые реестры. Поэтому активисты обратились в налоговый комитет ВР и в Харьковский горсовет, чтобы они присоединились к процессу написания законопроекта.

«У нас буквально вчера была коммуникация с представителем горсовета. Мы договорились, что они посмотрят наши предложения, и через неделю мы снова прокоммуницируем. Что касается уровня Верховной Рады, к сожалению, пока нам не удается донести необходимость введения этих инструментов. Аргумент один, что мы воюющая страна, нам нужны средства, есть большой дефицит на следующий год. Там примерно 40 миллиардов долларов, которые нужны для ВСУ. Мы это понимаем, но проблема в том, что некоторые налоги, которые они собираются собрать, они не получат из-за того, что бизнес закрывается», — констатировал президент Ассоциации частных работодателей.

При этом, отметил он, на местном уровне есть определенные положительные моменты, но они временные и без продления в 2024 году действовать не будут. Речь об освобождении от земельного налога, принятом в 2022 году и частично распространенном на 2023-й.

«Благодаря бизнес-ассоциациям удалось прокоммуницировать с Харьковским горсоветом, чтобы он принял изменения в местный бюджет, который освобождал предприятия от уплаты этого налога. Была введена на этот год шкала для бизнесов, в зависимости от уровня повреждений помещений. То есть, если незначительные повреждения, то 70% налогов, если существенно — 30%, а если разрушено или непригодно для использования, то там, если не ошибаюсь, освобождается… Нам нужно будет все по-новому делать. То есть, снова объяснить, почему именно нужно это ввести», — добавил Чумак.