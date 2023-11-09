У Харкова забрали ПДФО військових: чому це критично для бізнесу

Президент Асоціації приватних роботодавців з Харкова Олександр Чумак у коментарі МГ “Об’єктив” розповів, чому він був проти передачі “військового ПДФО” з громад до Києва. І як це вплине на відновлення міста та розвиток у ньому бізнесу.

“Військовий дохід для міста Харкова, конкретно для місцевих громад, він був одним із визначальних. Частина цих коштів також використовувалася на подолання наслідків повномасштабного вторгнення. Це ремонти після “прильотів”, відновлення комунікацій. Частково. Розбір завалів. Це все для того, щоб приводити місто в порядок після руйнувань. Для бізнесу це дуже критично важливо, тому що це також безпека. Можливість доставити свої товари та послуги або дійти до вашого кафе, вашого покупця, це важливо. І саме місто, ДСНС, усі служби комунальні, вони також ці кошти витрачали на ці цілі. Зараз це буде в межах. Ми розуміємо, що частина витрат вже не буде витрачена туди. Так, я розумію, що треба витрачати кошти й на армію, але безпека у тилу також дуже важлива. Навіть, щоб евакуювати пораненого військового до госпіталю в Харкові, потрібна класна дорога, щоб його швидко довести та врятувати”, – пояснив свою позицію Чумак.

Також він висловив побоювання, що після передачі “військового ПДФО” до центру, місцевим податковим почнуть надходити “рознарядки” про збільшення збору інших видів податків із бізнесу.

“Я розумію, що зараз до бізнесу буде більш жорстке відношення з простої причини. Місцеві бюджети тепер повинні якось покривати цей мінус, який вони отримають. Там (у Києві – Ред.) кажуть про якісь субвенції, які будуть. Але питання ж яке? Тепер місцеві громади повинні йти формально “на уклін” у Київ для того, щоб ці кошти отримати. Тому що немає інструменту автоматичного, ми ж розуміємо. Знову ж таки, тепер вже може виникнути питання корупції у цьому напрямку. Ми розуміємо, що для того, щоб наповнити бюджети, будуть жорсткіше відноситися до підприємців. Це ж зрозуміло. Це практично все може бути – в тому числі, наприклад, спускання планів з Києва на місцеву податкову щодо збільшення зборів податків“, — прогнозує президент Асоціації приватних роботодавців.

Чумак зазначив: окрім збільшення видатків держбюджету “на армію”, необхідно говорити й про ефективність використання цих коштів.

“Потрібно ефективніше використовувати ті кошти, які є. Ми ж пам’ятаємо скандали з яйцями по 17 і все інше, літня форма замість зимової… Це говорить про те, що є питання щодо використання цих коштів”, – зазначив експерт.

До того ж не всі кошти від “військового ПДФО” підуть до Міноборони. Частково їх розподілять через інші державні органи.

“Ці кошти потрібно було б перенаправити, наприклад, на дуже класний проєкт “Армія дронів”. Купують тестові дрони у підприємців, тестують, якщо вони відповідають запитам армії, їх закуповують партіями для використання. Це цілком зрозумілий інструмент. Там є конкуренція, і ти маєш надати саме конкурентний товар. Наразі ці кошти будуть переспрямовані на наш військово-промисловий комплекс, який – чи він є, чи його немає, незрозуміло. І ми розуміємо, що великі підприємства, вони розгойдуються набагато довше, щоб перезапустити, це дуже складно. Знову ж таки, питання контролю за перерозподілом цих коштів, хто буде його здійснювати”, — пояснив Чумак.