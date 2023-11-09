У Харькова забрали НДФЛ военных: почему это критично для бизнеса

Президент Ассоциации частных работодателей из Харькова Александр Чумак в комментарии МГ «Объектив» рассказал, почему он был против передачи «военного НДФЛ» из громад в Киев. И как это повлияет на восстановление города и развитие в нем бизнеса.

«Военный доход для Харькова, для местных громад был одним из главных. Часть этих средств также использовалась для преодоления последствий полномасштабного вторжения. Это ремонты после «прилетов», восстановление коммуникаций. Отчасти. Разбор завалов. Это все — для того, чтобы приводить город в порядок после разрушений. Для бизнеса это критически важно, потому что это тоже безопасность. Возможность доставить свои товары и услуги или дойти до вашего кафе, вашего покупателя, это важно. И сам город, ГСЧС, все коммунальные службы, они также эти средства тратили на эти расходы. Теперь это будет ограничено. Мы понимаем, что часть средств уже не будет израсходована на эти цели. Да, я понимаю, что нужно тратить средства и на армию, но безопасность в тылу тоже очень важна. Даже, чтобы эвакуировать раненого военного в госпиталь в Харькове, нужна классная дорога, чтобы его быстро довезти и спасти», — объяснил свою позицию Чумак.

Также он выразил опасение, что после передачи «военного НДФЛ» в центр, местным налоговым начнут поступать «разнарядки» об увеличении сбора других видов налогов с бизнеса.

«Я понимаю, что сейчас к бизнесу будет более жесткое отношение — по простой причине. Местные бюджеты теперь должны как-то покрывать тот минус, который они получают. Там (в Киеве — Ред.) говорят о каких-то субвенциях, которые будут, компенсациях. Но вопрос ведь какой? Теперь местные громады должны формально «идти на поклон» в Киев для того, чтобы эти средства получить. Потому что нет автоматического инструмента, мы же понимаем. Опять же теперь уже может возникнуть вопрос коррупции в этом направлении. Мы понимаем, что для того, чтобы наполнить бюджеты, будут более жестко относиться к предпринимателям. Это ведь понятно. Это практически все может быть, в том числе, например, спуск планов из Киева на местную налоговую по увеличению сборов налогов», — прогнозирует президент Ассоциации частных работодателей.

Чумак отметил: помимо увеличения расходов госбюджета «на армию», необходимо говорить и об эффективности их использования.

«Нужно более эффективно использовать те средства, которые есть. Мы же помним скандалы с яйцами по 17 и все остальное, летняя форма вместо зимней… Это говорит о том, что есть вопросы к использованию этих средств», — отметил эксперт.

К тому же, не все средства от «военного НДФЛ» пойдут в Минобороны. Частично их распределят через другие государственные органы.

«Эти средства нужно было перенаправить, например, на очень классный проект «Армия дронов». Покупают тестовые дроны у предпринимателей, тестируют, если они отвечают запросам армии, их закупают партиями для использования. Это совершенно понятный инструмент. Там есть конкуренция, и ты должен предоставить именно конкурентный товар. Сейчас эти средства будут перенаправлены на наш военно-промышленный комплекс, — есть он или нет, непонятно. И мы понимаем, что крупные предприятия, они раскачиваются гораздо дольше, перезапустить это очень сложно. Опять же вопрос контроля за перераспределением этих средств, кто будет это осуществлять», — пояснил Чумак.