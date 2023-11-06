Шмыгаль уже купил дронов на 40 млрд грн. Где они? — Геращенко о «военном НДФЛ»

Правительство Шмыгаля хочет задним числом, с 1 октября 23 года, забрать у регионов 200 млрд грн. И направить эти средства в спецфонд, вроде бы на закупку дронов и снарядов. Я – за дроны и снаряды. Они очень нужны ВСУ. Но Шмыгаль уже купил дронов на 40 млрд грн. Где они?