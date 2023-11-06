Шмыгаль уже купил дронов на 40 млрд грн. Где они? — Геращенко о «военном НДФЛ»
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Правительство Шмыгаля хочет задним числом, с 1 октября 23 года, забрать у регионов 200 млрд грн. И направить эти средства в спецфонд, вроде бы на закупку дронов и снарядов. Я – за дроны и снаряды. Они очень нужны ВСУ. Но Шмыгаль уже купил дронов на 40 млрд грн. Где они?
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- Категории: Политика, Сказано, Украина, Экономика; Теги: Геращенко, дроны, ндфл, шмыгаль;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 12:03;
Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство Шмыгаля хочет задним числом, с 1 октября 23 года, забрать у регионов 200 млрд грн. И направить эти средства…".