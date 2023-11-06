Live
  • Пн 06.11.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.17
  • EUR 38.73

Шмыгаль уже купил дронов на 40 млрд грн. Где они? — Геращенко о «военном НДФЛ»

Политика 12:03   06.11.2023
Ирина Геращенко
народный депутат Украины
Шмыгаль уже купил дронов на 40 млрд грн. Где они? — Геращенко о «военном НДФЛ» Фото: скриншот

Правительство Шмыгаля хочет задним числом, с 1 октября 23 года, забрать у регионов 200 млрд грн. И направить эти средства в спецфонд, вроде бы на закупку дронов и снарядов. Я – за дроны и снаряды. Они очень нужны ВСУ. Но Шмыгаль уже купил дронов на 40 млрд грн. Где они?

Автор: Ирина Геращенко, народный депутат Украины
Популярно
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
05.11.2023, 19:39
В городе на Харьковщине отключили отопление
В городе на Харьковщине отключили отопление
06.11.2023, 07:57
Главные новости Харькова 6 ноября: потеря ПДФО военных и ситуация на фронте
Главные новости Харькова 6 ноября: потеря ПДФО военных и ситуация на фронте
06.11.2023, 10:49
Вышли на «тихую охоту»: грибы собирают даже в Харькове (фото)
Вышли на «тихую охоту»: грибы собирают даже в Харькове (фото)
06.11.2023, 09:50
«Не устаем караулить небо» — харьковские воины уничтожили дроны РФ (видео)
«Не устаем караулить небо» — харьковские воины уничтожили дроны РФ (видео)
06.11.2023, 12:16
Задушил брата на глазах у матери: в Харькове убийцу посадили на 7 лет
Задушил брата на глазах у матери: в Харькове убийцу посадили на 7 лет
06.11.2023, 11:45

Новости по теме:

14:55
Люди, идущие во власть, не должны иметь иллюзий о самостоятельности — нардеп
18:13
Геращенко перечислил признаки путинского «очищения»
12:34
92 ОМБр уничтожила вражеский танк вместе с экипажем (видео)
11:31
Воины 92 ОМБр вернули ВСУ бронеавтомобиль «Казак», захваченный ВС РФ (видео)
14:57
92 ОМБр под Купянском уничтожила шесть российских танков (видео)

Вы читали новость: «Шмыгаль уже купил дронов на 40 млрд грн. Где они? — Геращенко о «военном НДФЛ»»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 12:03;

  • Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство Шмыгаля хочет задним числом, с 1 октября 23 года, забрать у регионов 200 млрд грн. И направить эти средства…".