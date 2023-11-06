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Шмигаль купив дронів на 40 млрд грн. Де вони? – Геращенко про військовий ПДФО

Економіка 12:03   06.11.2023
Ірина Геращенко
народна депутатка України
Шмигаль купив дронів на 40 млрд грн. Де вони? – Геращенко про військовий ПДФО Фото: скриншот

Уряд Шмигаля хоче заднім числом, з 1 жовтня 23 року, забрати у регіонів 200 млрд грн. І направити ці кошти в спецфонд, начебто на закупівлю дронів і снарядів. Я – за дрони та снаряди. Вони дуже потрібні ЗСУ. Але Шмигаль вже купив дронів на 40 млрд грн. Де вони?

Автор: Ірина Геращенко, народна депутатка України
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 12:03;

  • Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд Шмигаля хоче заднім числом, з 1 жовтня 23 року, забрати у регіонів 200 млрд грн. І направити ці кошти…".