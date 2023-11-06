Шмигаль купив дронів на 40 млрд грн. Де вони? – Геращенко про військовий ПДФО

Уряд Шмигаля хоче заднім числом, з 1 жовтня 23 року, забрати у регіонів 200 млрд грн. І направити ці кошти в спецфонд, начебто на закупівлю дронів і снарядів. Я – за дрони та снаряди. Вони дуже потрібні ЗСУ. Але Шмигаль вже купив дронів на 40 млрд грн. Де вони?