В 2023-м бизнес в Харькове зарегистрировали 10,5 тыс. ФЛП: сколько закрылись
Департамент экономики и коммунального имущества Харьковского горсовета опубликовал отчет об экономическом и социальном развитии города за 9 месяцев 2023 года. Он, в том числе, содержит информацию о развитии малого бизнеса в Харькове.
«По состоянию на 1 октября 2023 количество ФЛП в Харькове составило почти 119 тыс., а в течение года официально свой бизнес зарегистрировали 10,5 тыс.», — сообщила данные статистики пресс-служба Харьковского горсовета.
При этом, по данным отчета, за те же девять месяцев прекратили свою деятельность 11,5 тыс. предпринимателей.
«Переместили бизнес из г. Харькова и изменили свой юридический адрес 519 физических лиц – предпринимателей. Вместе с тем, в течение января-сентября 2023 года… изменили налоговый адрес на Харьков 727 физических лиц — предпринимателей», — привели данные экономисты горсовета.
За этот период в городе открывались 5000 вакансий.
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Напомним, президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак неоднократно подчеркивал: для того, чтобы бизнес активно возвращался в Харьков, здесь необходимо ввести специальный экономический налоговый режим, ведь «из-за дополнительных расходов на необходимость соблюдения безопасности и больших логистических затрат товары и услуги местного бизнеса являются неконкурентными в сравнении с бизнесом из других регионов».
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: бизнес ФЛП, мэрия, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 07:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент экономики и коммунального имущества Харьковского горсовета опубликовал отчет об экономическом и социальном развитии города за 9 месяцев 2023 года. Он, в том числе, содержит информацию о развитии малого бизнеса в Харькове".