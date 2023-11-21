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Торгівля в Харкові: на третину за рік виріс роздрібний товарообіг

Економіка 08:14   21.11.2023
Оксана Горун
Торгівля в Харкові: на третину за рік виріс роздрібний товарообіг

У 2023 році в Харкові почав відновлюватись один із головних видів економічної діяльності міста – торгівля. За попередніми даними, товарообіг роздрібної торгівлі підприємств міста за дев’ять місяців 2023 року зріс на 30,5%.

Дані про стан сфери торгівлі в Харкові опублікував департамент економіки та комунального майна Харківської міськради.

“Очікується, що роздрібний товарообіг підприємств (юридичних осіб) міста Харкова, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 9 місяців 2023 року складе 34,2 млрд грн. Очікується зростання роздрібного товарообігу до аналогічного періоду 2022 року (у фактичних цінах) на 30,5 %. Реалізація товарів на одного мешканця – 29 739 грн”, – навели статистику економісти.

Зріс та обсяг реалізації промислової продукції. За останньою наявною статистикою, за І півріччя 2023 року таку продукцію реалізували на 86,9 млрд грн (за I півріччя 2022 року було 76,3 млрд грн). Це 5,6% у загальному обсязі реалізації промпродукції в Україні.

У мерії повідомили, що, за даними на 1 жовтня 2023 року, у Харкові працюють:

🛍 3 091 підприємство торгівлі (на 1 січня 2023 року їх було 2 910);

🍽 1 552 підприємства ресторанного господарства (на 01.01.2023 – 1 427);

🛠 1070 підприємств побутового обслуговування населення (на 01.01.2023 – 1028);

💰 48 ринків та торгових майданчиків (на 01.01.2023 – 44);

🛒 14 гіпермаркетів, 209 супермаркетів, 39 торгових центрів (на 01.01.2023 відповідно 12, 172 та 35).

“Продовжується поступове відновлення та часткова відбудова зруйнованих об’єктів ринкової торгівлі. З початку активних бойових дій у місті Харкові зруйновано або частково пошкоджено 20 ринків та торговельних майданчиків, з них 18 – вже відновили роботу”, – доповнили в міськраді.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 08:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 2023 році в Харкові почав відновлюватись один із головних видів економічної діяльності міста – торгівля. За попередніми даними, товарообіг роздрібної торгівлі підприємств міста за дев’ять місяців 2023 року зріс на 30,5%".