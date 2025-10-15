Які розробки демонстрували харківські підприємства на виставці в Чехії

Підприємства з Харкова взяли участь у європейській виставці машинобудування та індустріальних технологій MSV 2025. Подробиці повідомили в мерії.

Виставка проходила у Брно з 7 по 10 жовтня. Участь харків’ян у ній стала можливою завдяки співпраці Українсько-чеської торгової палати, КУ “Харківське інвестиційне агентство” та Департаменту адміністративних послуг і споживчого ринку міськради, наголосила пресслужба мерії.

“Українська експозиція представила сучасні рішення у сфері автоматизації, 3D-друку та екологічних технологій. Підприємства Харкова теж презентували свої розробки”, – зазначили в міськраді.

Загалом на виставці свої досягнення у сфері машинобудування, Industry 4.0, робототехніки та цифровізації демонстрували понад 1300 компаній із більш ніж 40 країн, в основному – європейських. За наявними даними, цей захід відвідали 55 тисяч людей.