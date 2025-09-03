Історії незламних бізнесменів можна побачити в метро Харкова
Фотовиставку «Незламний бізнес Харківщини: історії стійкості» до Дня підприємця України, який відзначається в першу неділю вересня, можна побачити в Харкові.
Як розповіли МГ “Об’єктив” організатори, у центрі уваги — підприємці прифронтового Харкова, які, ризикуючи життям, продовжують працювати, сплачувати податки й підтримувати громади.
Експозиція об’єднує 37 фоторобіт — портрети підприємців, кадри їхньої щоденної праці під час війни, фото волонтерської діяльності, відбудови. Кожна світлина супроводжується короткою історією — свідченням мужності й здатності адаптуватися, коли здавалося, що вижити неможливо.
Серед героїв виставки — Данило Бессараб, підприємець-ветеран, засновник агрофірми «Базаліївський колос». Його підприємство займається вирощуванням зернових та олійних культур, а також молочним тваринництвом. З початком повномасштабного вторгнення Данило став до лав ЗСУ, тоді як агрофірма опинилась у «сірій зоні»: приміщення постраждало від обстрілів, техніка була знищена, а поголів’я тварин зазнало значних втрат.
Восени 2024 року, після звільнення зі ЗСУ, він повернувся до сімейної справи. Його пріоритет — відновлення втраченого: майна, техніки, поголів’я та бізнес-процесів. Сьогодні Данило не просто рятує агрофірму від занепаду, а фактично будує її заново, демонструючи приклад стійкості та віри в майбутнє українського підприємництва.
Організатор виставки — Асоціація приватних роботодавців, за підтримки міжнародної організації Helvetas.
Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців, коментує: «Ідея цієї виставки виникла під час розмов із підприємцями, які попри всі ризики залишаються працювати у Харкові та інших прифронтових містах. Їхні історії — це не лише про бізнес, а й про людяність, силу духу та готовність брати відповідальність у найважчі часи. Ми хотіли показати: український підприємець сьогодні — це символ відновлення та надії, доказ того, що навіть під обстрілами можна створювати цінність для суспільства й держави».
До 4 вересня включно виставку можна побачити на станції метро “Палац Спорту”. З 5 по 12 вересня вона розміщатиметься в одному з бізнес-просторів міста, з дотриманням всіх безпекових умов.
Читайте також: Харківський бізнес просив економічних преференцій: яку програму прийняв Кабмін
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Харків; Теги: бізнес, выставка, метро, новини Харкова, обстріли, підприємці;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Історії незламних бізнесменів можна побачити в метро Харкова»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2025 в 20:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фотовиставку «Незламний бізнес Харківщини: історії стійкості» до Дня підприємця України, який відзначається в першу неділю вересня, можна побачити в Харкові.".