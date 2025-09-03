Live
Історії незламних бізнесменів можна побачити в метро Харкова

Економіка 20:26   03.09.2025
Олена Нагорна
Фотовиставку «Незламний бізнес Харківщини: історії стійкості» до Дня підприємця України, який відзначається в першу неділю вересня, можна побачити в Харкові.

Як розповіли МГ “Об’єктив” організатори, у центрі уваги — підприємці прифронтового Харкова, які, ризикуючи життям, продовжують працювати, сплачувати податки й підтримувати громади.

Експозиція об’єднує 37 фоторобіт — портрети підприємців, кадри їхньої щоденної праці під час війни, фото волонтерської діяльності, відбудови. Кожна світлина супроводжується короткою історією — свідченням мужності й здатності адаптуватися, коли здавалося, що вижити неможливо.

Серед героїв виставки — Данило Бессараб, підприємець-ветеран, засновник агрофірми «Базаліївський колос». Його підприємство займається вирощуванням зернових та олійних культур, а також молочним тваринництвом. З початком повномасштабного вторгнення Данило став до лав ЗСУ, тоді як агрофірма опинилась у «сірій зоні»: приміщення постраждало від обстрілів, техніка була знищена, а поголів’я тварин зазнало значних втрат.

Данило Бессараб, підприємець-ветеран, засновник агрофірми «Базалієвський колос»

Восени 2024 року, після звільнення зі ЗСУ, він повернувся до сімейної справи. Його пріоритет — відновлення втраченого: майна, техніки, поголів’я та бізнес-процесів. Сьогодні Данило не просто рятує агрофірму від занепаду, а фактично будує її заново, демонструючи приклад стійкості та віри в майбутнє українського підприємництва.

Данило Бессараб, підприємець-ветеран, засновник агрофірми «Базалієвський колос»

Організатор виставки — Асоціація приватних роботодавців, за підтримки міжнародної організації Helvetas.

Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців, коментує: «Ідея цієї виставки виникла під час розмов із підприємцями, які попри всі ризики залишаються працювати у Харкові та інших прифронтових містах. Їхні історії — це не лише про бізнес, а й про людяність, силу духу та готовність брати відповідальність у найважчі часи. Ми хотіли показати: український підприємець сьогодні — це символ відновлення та надії, доказ того, що навіть під обстрілами можна створювати цінність для суспільства й держави».

До 4 вересня включно виставку можна побачити на станції метро “Палац Спорту”. З 5 по 12 вересня вона розміщатиметься в одному з бізнес-просторів міста, з дотриманням всіх безпекових умов.

Читайте також: Харківський бізнес просив економічних преференцій: яку програму прийняв Кабмін

Автор: Олена Нагорна
