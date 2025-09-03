Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

Истории несокрушимых бизнесменов можно увидеть в метро Харькова

Харьков 20:26   03.09.2025
Елена Нагорная
Истории несокрушимых бизнесменов можно увидеть в метро Харькова

Фотовыставку «Несокрушимый бизнес Харьковщины: истории стойкости» ко Дню предпринимателя Украины, который отмечается в первое воскресенье сентября, можно увидеть в Харькове.

Как рассказали МГ «Объектив» организаторы, в центре внимания — предприниматели прифронтового Харькова, которые, рискуя жизнью, продолжают работать, платить налоги и поддерживать громады.

Экспозиция объединяет 37 фоторабот — портреты предпринимателей, кадры их ежедневного труда во время войны, фото волонтерской деятельности, восстановления. Каждая фотография сопровождается короткой историей — свидетельством мужества и способности адаптироваться, когда казалось, что выжить невозможно.

Среди героев выставки — Даниил Бессараб, предприниматель-ветеран, основатель агрофирмы «Базалиевский колос». Его предприятие занимается выращиванием зерновых и масличных культур, а также молочным животноводством. С началом полномасштабного вторжения Даниил вступил в ряды ВСУ, тогда как агрофирма оказалась в «серой зоне»: помещение пострадало от обстрелов, техника была уничтожена, а поголовье понесло значительные потери.

Даниил Бессараб, предприниматель-ветеран, основатель агрофирмы «Базалиевский колос»

Осенью 2024 года, после увольнения из ВСУ, он вернулся к семейному делу. Его приоритет — восстановление утраченного: имущества, техники, поголовья и бизнес-процессов. Сегодня Даниил не просто спасает агрофирму от упадка, а фактически строит ее заново, демонстрируя пример стойкости и веры в будущее украинского предпринимательства.

Даниил Бессараб, предприниматель-ветеран, основатель агрофирмы «Базалиевский колос»

Организатор выставки — Ассоциация частных работодателей при поддержке международной организации Helvetas.

Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей, комментирует: «Идея этой выставки возникла во время бесед с предпринимателями, которые, несмотря на все риски, остаются работать в Харькове и других прифронтовых городах. Их истории — это не только о бизнесе, но и о человечности, силе духа и готовности брать на себя ответственность в самые тяжелые времена. Мы хотели показать: украинский предприниматель сегодня — это символ восстановления и надежды, доказательство того, что даже под обстрелами можно создавать ценность для общества и государства».

До 4 сентября включительно выставку можно увидеть на станции метро «Дворец Спорта». С 5 по 12 сентября она будет размещаться в одном из бизнес-пространств города, с соблюдением всех условий безопасности.

Читайте также: Харьковский бизнес просил экономических преференций: что принял Кабмин

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по территории учебного заведения
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по территории учебного заведения
03.09.2025, 20:35
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
03.09.2025, 19:19
Новости Харькова — главное 3 сентября: поймали Скоробагача, бои под Купянском
Новости Харькова — главное 3 сентября: поймали Скоробагача, бои под Купянском
03.09.2025, 20:11
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
03.09.2025, 16:30
В Харькове мужчина распылил баллончик в работника ТЦК и ударил его по голове
В Харькове мужчина распылил баллончик в работника ТЦК и ударил его по голове
03.09.2025, 17:16
Россияне постоянно пытаются найти слабые места на Харьковщине — Жорин
Россияне постоянно пытаются найти слабые места на Харьковщине — Жорин
03.09.2025, 21:28

Новости по теме:

15:17
Ветеран на Харьковщине получил 500 тыс. грн от государства: что он делал
22:15
Харьковский бизнес просил экономических преференций: что принял Кабмин
21:40
Бизнес-курсы для ветеранов: лучший участник получит 30 тысяч долларов
11:20
За семь месяцев 2025 года в Харькове открыли бизнес 6,6 тыс предпринимателей
19:50
Чрезвычайно важное решение: Терехов объяснил, зачем в Харькове созывали сессию

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Истории несокрушимых бизнесменов можно увидеть в метро Харькова»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 20:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фотовыставку «Несокрушимый бизнес Харьковщины: истории стойкости» ко Дню предпринимателя Украины, который отмечается в первое воскресенье сентября, можно увидеть в Харькове.".