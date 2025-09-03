Истории несокрушимых бизнесменов можно увидеть в метро Харькова
Фотовыставку «Несокрушимый бизнес Харьковщины: истории стойкости» ко Дню предпринимателя Украины, который отмечается в первое воскресенье сентября, можно увидеть в Харькове.
Как рассказали МГ «Объектив» организаторы, в центре внимания — предприниматели прифронтового Харькова, которые, рискуя жизнью, продолжают работать, платить налоги и поддерживать громады.
Экспозиция объединяет 37 фоторабот — портреты предпринимателей, кадры их ежедневного труда во время войны, фото волонтерской деятельности, восстановления. Каждая фотография сопровождается короткой историей — свидетельством мужества и способности адаптироваться, когда казалось, что выжить невозможно.
Среди героев выставки — Даниил Бессараб, предприниматель-ветеран, основатель агрофирмы «Базалиевский колос». Его предприятие занимается выращиванием зерновых и масличных культур, а также молочным животноводством. С началом полномасштабного вторжения Даниил вступил в ряды ВСУ, тогда как агрофирма оказалась в «серой зоне»: помещение пострадало от обстрелов, техника была уничтожена, а поголовье понесло значительные потери.
Осенью 2024 года, после увольнения из ВСУ, он вернулся к семейному делу. Его приоритет — восстановление утраченного: имущества, техники, поголовья и бизнес-процессов. Сегодня Даниил не просто спасает агрофирму от упадка, а фактически строит ее заново, демонстрируя пример стойкости и веры в будущее украинского предпринимательства.
Организатор выставки — Ассоциация частных работодателей при поддержке международной организации Helvetas.
Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей, комментирует: «Идея этой выставки возникла во время бесед с предпринимателями, которые, несмотря на все риски, остаются работать в Харькове и других прифронтовых городах. Их истории — это не только о бизнесе, но и о человечности, силе духа и готовности брать на себя ответственность в самые тяжелые времена. Мы хотели показать: украинский предприниматель сегодня — это символ восстановления и надежды, доказательство того, что даже под обстрелами можно создавать ценность для общества и государства».
До 4 сентября включительно выставку можно увидеть на станции метро «Дворец Спорта». С 5 по 12 сентября она будет размещаться в одном из бизнес-пространств города, с соблюдением всех условий безопасности.
