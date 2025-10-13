Live
  • Пн 13.10.2025
Виставки картин відкрилися у метро Харкова

Культура 20:14   13.10.2025
Оксана Якушко
У метрополітені Харкова відбуваються мистецькі виставки з нагоди Дня художника, повідомляє міськрада.

Як передає МГ «Об’єктив», експозиції відкрилися одразу на кількох станціях метро. Зокрема, побачити живопис можна на ст. м. «Салтівська», «Історичний музей», «Наукова» та «Ярослава Мудрого».

На виставках демонструють роботи учнів мистецьких шкіл Харкова та студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

На ст. м. «Салтівська» можна ознайомитися з роботами учнів Харківської художньої школи №2 ім. П. О. Левченка.

На ст. м. «Історичний музей» можна побачити спільну експозицію з 40 картин митців Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І. Ю. Рєпіна та Чугуївської дитячої художньої школи.

На станціях «Наукова» та «Ярослава Мудрого» демонструють роботи студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Виставки триватимуть до 17 жовтня.

Фото: ХМР
Фото: ХМР

Читайте також: Удар по гуртожитку з переселенцями в Харкові: що за дрон прилетів (фото)

Автор: Оксана Якушко
