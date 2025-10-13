Выставки картин открылись в метро Харькова
В метрополитене Харькова проходят художественные выставки, посвященные Дню художника, сообщает горсовет.
Как передает МГ «Объектив», экспозиции открылись сразу на нескольких станциях метро. В частности, увидеть живопись можно на ст. м. «Салтовская», «Исторический музей», «Научная» и «Ярослава Мудрого».
На выставках представлены работы учеников художественных школ Харькова и студентов Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
На ст. м. «Салтовская» можно познакомиться с работами учащихся Харьковской художественной школы №2 им. П. А. Левченко.
На ст. м. «Исторический музей» можно увидеть совместную экспозицию из 40 картин художников Харьковской детской художественной школы №1 им. И. Ю. Репина и Чугуевской детской художественной школы.
На станциях «Научная» и «Ярослава Мудрого» демонстрируют картины студентов Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
Выставки пройдут до 17 октября.
Читайте также: Удар по общежитию с переселенцами в Харькове: что за дрон прилетел (фото)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Выставки картин открылись в метро Харькова», то посмотрите больше в разделе Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 октября 2025 в 20:14;