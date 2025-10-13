Выставки картин открылись в метро Харькова

В метрополитене Харькова проходят художественные выставки, посвященные Дню художника, сообщает горсовет.

Как передает МГ «Объектив», экспозиции открылись сразу на нескольких станциях метро. В частности, увидеть живопись можно на ст. м. «Салтовская», «Исторический музей», «Научная» и «Ярослава Мудрого».

На выставках представлены работы учеников художественных школ Харькова и студентов Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

На ст. м. «Салтовская» можно познакомиться с работами учащихся Харьковской художественной школы №2 им. П. А. Левченко.

На ст. м. «Исторический музей» можно увидеть совместную экспозицию из 40 картин художников Харьковской детской художественной школы №1 им. И. Ю. Репина и Чугуевской детской художественной школы.

На станциях «Научная» и «Ярослава Мудрого» демонстрируют картины студентов Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Выставки пройдут до 17 октября.