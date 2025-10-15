Live
Какие разработки демонстрировали харьковские предприятия на выставке в Чехии

Мир 18:58   15.10.2025
Оксана Горун
Какие разработки демонстрировали харьковские предприятия на выставке в Чехии Фото: пресс-служба ХГС

Предприятия из Харькова приняли участие в европейской выставке машиностроения и индустриальных технологий MSV 2025. Подробности сообщили в мэрии.

Выставка проходила в Брно с 7 по 10 октября. Участие харьковчан в ней стало возможным  благодаря сотрудничеству Украинско-чешской торговой палаты, КУ «Харьковское инвестиционное агентство» и Департамента административных услуг и потребительского рынка горсовета, подчеркнула пресс-служба мэрии.

«Украинская экспозиция представила современные решения в области автоматизации, 3D-печати и экологических технологий. Предприятия Харькова тоже представили свои разработки», — отметили в горсовете.

харьковские предприятия на выставке в Чехии представили оборудование
Фото: пресс-служба ХГС

В целом на выставке свои достижения в сфере машиностроения, Industry 4.0, робототехники и цифровизации демонстрировали более 1300 компаний из более чем 40 стран, в основном — европейских. По имеющимся данным, это мероприятие посетили 55 тысяч человек.

Автор: Оксана Горун
