Какие разработки демонстрировали харьковские предприятия на выставке в Чехии
Предприятия из Харькова приняли участие в европейской выставке машиностроения и индустриальных технологий MSV 2025. Подробности сообщили в мэрии.
Выставка проходила в Брно с 7 по 10 октября. Участие харьковчан в ней стало возможным благодаря сотрудничеству Украинско-чешской торговой палаты, КУ «Харьковское инвестиционное агентство» и Департамента административных услуг и потребительского рынка горсовета, подчеркнула пресс-служба мэрии.
«Украинская экспозиция представила современные решения в области автоматизации, 3D-печати и экологических технологий. Предприятия Харькова тоже представили свои разработки», — отметили в горсовете.
Читайте также: Не “прилет”: в Харькове горело произвосдтвенное здание (фото)
В целом на выставке свои достижения в сфере машиностроения, Industry 4.0, робототехники и цифровизации демонстрировали более 1300 компаний из более чем 40 стран, в основном — европейских. По имеющимся данным, это мероприятие посетили 55 тысяч человек.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Харьков, Экономика; Теги: выставка, мэрия, новости Харькова, предприятия, промышленность, Чехия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Какие разработки демонстрировали харьковские предприятия на выставке в Чехии», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 октября 2025 в 18:58;