Не «прилет»: в Харькове горело произвосдтвенное здание (фото)

Пожар случился в Харькове днем 2 октября. Его тушили 25 спасателей. Обошлось без пострадавших.

«2 октября в 13:39 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в производственном здании гражданского предприятия в Новобаварском районе Харькова. К месту происшествия сразу отправились оперативные подразделения ГСЧС. К моменту прибытия спасателей горло производственное помещение на площади около 120 м кв.», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь успели остановить до того, как он бы перекинулся на соседние объекты. Полностью пожар потушили в 16:12. В ГСЧС отметили, что задействовали 25 своих сотрудников и шесть единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Причину, по которой возник пожар, еще устанавливают.

Напомним, масштабные пожары возникли в Харькове ночью 1 октября, когда российская армия ударила по городу тремя КАБами. На Салтовке горел гаражный кооператив на улице Зубенко, а также торговые павильоны крупнейшего рынка города — «Барабашово».