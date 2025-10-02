Live
Не «прилет»: в Харькове горело произвосдтвенное здание (фото)

Происшествия 17:32   02.10.2025
Оксана Горун
Пожар случился в Харькове днем 2 октября. Его тушили 25 спасателей. Обошлось без пострадавших.

«2 октября в 13:39 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в производственном здании гражданского предприятия в Новобаварском районе Харькова. К месту происшествия сразу отправились оперативные подразделения ГСЧС. К моменту прибытия спасателей горло производственное помещение на площади около 120 м кв.», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

пожар в Харькове 2 октября 2025 - не прилет 3

Огонь успели остановить до того, как он бы перекинулся на соседние объекты. Полностью пожар потушили в 16:12. В ГСЧС отметили, что задействовали 25 своих сотрудников и шесть единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Причину, по которой возник пожар, еще устанавливают.

пожар в Харькове 2 октября 2025 - не прилет 2

Читайте также: Пожар в пятиэтажке в Харькове: погибла женщина, еще одну спасли (фото, видео)

Напомним, масштабные пожары возникли в Харькове ночью 1 октября, когда российская армия ударила по городу тремя КАБами. На Салтовке горел гаражный кооператив на улице Зубенко, а также торговые павильоны крупнейшего рынка города — «Барабашово».

Автор: Оксана Горун
