Не «прилет»: в Харькове горело произвосдтвенное здание (фото)
Пожар случился в Харькове днем 2 октября. Его тушили 25 спасателей. Обошлось без пострадавших.
«2 октября в 13:39 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в производственном здании гражданского предприятия в Новобаварском районе Харькова. К месту происшествия сразу отправились оперативные подразделения ГСЧС. К моменту прибытия спасателей горло производственное помещение на площади около 120 м кв.», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь успели остановить до того, как он бы перекинулся на соседние объекты. Полностью пожар потушили в 16:12. В ГСЧС отметили, что задействовали 25 своих сотрудников и шесть единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
Причину, по которой возник пожар, еще устанавливают.
Читайте также: Пожар в пятиэтажке в Харькове: погибла женщина, еще одну спасли (фото, видео)
Напомним, масштабные пожары возникли в Харькове ночью 1 октября, когда российская армия ударила по городу тремя КАБами. На Салтовке горел гаражный кооператив на улице Зубенко, а также торговые павильоны крупнейшего рынка города — «Барабашово».
2 октября 2025 в 17:32
