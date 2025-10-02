Пожар в пятиэтажке в Харькове: погибла женщина, еще одну спасли (фото, видео)
2 октября в 14:29 спасатели получили сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Отакара Яроша, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«По вызову сразу выехали два отделения Службы спасения на автоцистернах и автолестница. К моменту прибытия подразделений ГСЧС огонь охватил домашние вещи и мебель на площади 15 м кв. в квартире на первом этаже. В очаге пожара спасатели обнаружили тело 64-летней женщины. Из задымленной зоны пожарные спасли 66-летнюю жительницу», — отметили в ГСЧС.
В 14:50 возгорание локализовали, в 15:49 — полностью потушили. На месте работали 12 чрезвычайников. Причина пожара устанавливается.
Видео: Telegram-канал «monitor 1654»
Напомним, за прошедшие сутки в Харьковской области возникли 39 пожаров, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Читайте также: Свет пропал в селах на Харьковщине из-за водителя грузовика: что произошло
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, погибла, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пожар в пятиэтажке в Харькове: погибла женщина, еще одну спасли (фото, видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 октября в 14:29 спасатели получили сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Отакара Яроша, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".