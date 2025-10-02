Пожар в пятиэтажке в Харькове: погибла женщина, еще одну спасли (фото, видео)

2 октября в 14:29 спасатели получили сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Отакара Яроша, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«По вызову сразу выехали два отделения Службы спасения на автоцистернах и автолестница. К моменту прибытия подразделений ГСЧС огонь охватил домашние вещи и мебель на площади 15 м кв. в квартире на первом этаже. В очаге пожара спасатели обнаружили тело 64-летней женщины. Из задымленной зоны пожарные спасли 66-летнюю жительницу», — отметили в ГСЧС.

В 14:50 возгорание локализовали, в 15:49 — полностью потушили. На месте работали 12 чрезвычайников. Причина пожара устанавливается.

Видео: Telegram-канал «monitor 1654»

Напомним, за прошедшие сутки в Харьковской области возникли 39 пожаров, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.