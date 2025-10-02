Live
  • Чт 02.10.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.37

Свет пропал в селах на Харьковщине из-за водителя грузовика: что произошло

Происшествия 12:05   02.10.2025
Виктория Яковенко
Свет пропал в селах на Харьковщине из-за водителя грузовика: что произошло Фото: «LozovaNews»

ДТП произошло вечером 1 октября на трассе Р-51, сообщили в Telegram-канале «LozovaNews».

«Водитель грузовика не справился с управлением, съехал с дороги и повредил электроопору, что привело к обрыву нескольких участков электросетей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП без света остались три села в Лозовском районе — Новая Ивановка, Мальцевское и Литовщина.

По состоянию на утро 2 октября энергетики возобновили электроснабжение в Новой Ивановке.

«В Мальцевском и Литовщине работы еще продолжаются. В общем без света остаются почти 200 домохозяйств», — уточнили в Telegram-канале.

авария на Харьковщине
Фото: «LozovaNews»

Напомним, 29 сентября в городе Берестин произошла смертельная авария. 21-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos» не справился с управлением и сбил двигавшуюся на скутере женщину. Потерпевшая получила травмы несовместимые с жизнью, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Куда и чем били военные РФ по Харьковщине, рассказал Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове слышали взрывы – что известно
В Харькове слышали взрывы – что известно
02.10.2025, 10:53
Новости Харькова — главное 2 октября: бои в Купянске, взрыв в городе
Новости Харькова — главное 2 октября: бои в Купянске, взрыв в городе
02.10.2025, 11:23
«Что-то я не могу говорить»: Терехов о возможных проблемах со светом и теплом
«Что-то я не могу говорить»: Терехов о возможных проблемах со светом и теплом
02.10.2025, 11:15
Терехов: в сентябре враг повредил 40 домов, сколько хотят снести
Терехов: в сентябре враг повредил 40 домов, сколько хотят снести
02.10.2025, 09:30
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
01.10.2025, 13:56
Свет пропал в селах на Харьковщине из-за водителя грузовика: что произошло
Свет пропал в селах на Харьковщине из-за водителя грузовика: что произошло
02.10.2025, 12:05

Новости по теме:

30.09.2025
Смертельное ДТП на Харьковщине: женщину на скутере сбило авто (фото)
24.09.2025
Авто наехало на пешехода в городе Харьковской области: почему это произошло
22.09.2025
Утром в Харькове насмерть сбили пешехода
18.09.2025
Смертельное ДТП возле Чугуева: сбежавшему водителю КамАЗ вручили подозрение
17.09.2025
Смертельное ДТП на Харьковщине: столкнулись ВАЗ и микроавтобус (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Свет пропал в селах на Харьковщине из-за водителя грузовика: что произошло»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 12:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло вечером 1 октября на трассе Р-51, сообщили в Telegram-канале «LozovaNews».".