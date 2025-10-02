Свет пропал в селах на Харьковщине из-за водителя грузовика: что произошло

ДТП произошло вечером 1 октября на трассе Р-51, сообщили в Telegram-канале «LozovaNews».

«Водитель грузовика не справился с управлением, съехал с дороги и повредил электроопору, что привело к обрыву нескольких участков электросетей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП без света остались три села в Лозовском районе — Новая Ивановка, Мальцевское и Литовщина.

По состоянию на утро 2 октября энергетики возобновили электроснабжение в Новой Ивановке.

«В Мальцевском и Литовщине работы еще продолжаются. В общем без света остаются почти 200 домохозяйств», — уточнили в Telegram-канале.

Напомним, 29 сентября в городе Берестин произошла смертельная авария. 21-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos» не справился с управлением и сбил двигавшуюся на скутере женщину. Потерпевшая получила травмы несовместимые с жизнью, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.