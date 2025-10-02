Куда и чем били военные РФ по Харьковщине, рассказал Синегубов

Утром 2 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом в течение суток оказались шесть населенных пунктов области.

«В результате обстрела в г. Балаклея погибла 88-летняя женщина, пострадали 15 человек, в том числе острую реакцию на стресс получила 4-летняя девочка», – отметил начальник ХОВА.

По Харьковщине «прилетело»:

ракета «Искандер-М»;

КАБ;

БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон.

Из-за ударов в Купянском районе повреждены дома, хозпостройка и многоэтажка.

«В Изюмском районе повреждены пять многоквартирных домов, нежилое здание, 11 автомобилей, кафе, админздание, пять магазинов, две аптеки, салон красоты, стоматология, пекарня, почта, киоск (г. Балаклея), дом, хозяйственные постройки (с. Пески-Радьковские)», – добавил Синегубов.