Куда и чем били военные РФ по Харьковщине, рассказал Синегубов
Утром 2 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом в течение суток оказались шесть населенных пунктов области.
«В результате обстрела в г. Балаклея погибла 88-летняя женщина, пострадали 15 человек, в том числе острую реакцию на стресс получила 4-летняя девочка», – отметил начальник ХОВА.
По Харьковщине «прилетело»:
- ракета «Искандер-М»;
- КАБ;
- БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон.
Из-за ударов в Купянском районе повреждены дома, хозпостройка и многоэтажка.
«В Изюмском районе повреждены пять многоквартирных домов, нежилое здание, 11 автомобилей, кафе, админздание, пять магазинов, две аптеки, салон красоты, стоматология, пекарня, почта, киоск (г. Балаклея), дом, хозяйственные постройки (с. Пески-Радьковские)», – добавил Синегубов.
Читайте также: Пострадал ребенок: о пожарах в регионе проинформировали в ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Куда и чем били военные РФ по Харьковщине, рассказал Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 09:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом в течение суток оказались шесть населенных пунктов области.".