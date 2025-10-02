Пострадал ребенок: о пожарах в регионе проинформировали в ГСЧС
За сутки в Харьковской области возникли 39 пожаров, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Два возгорания начались в результате вражеских обстрелов. Пылало в Изюмском и Чугуевском районах Харьковщины.
«Вечером враг нанес удар по центральной части города Балаклея. Ракета попала в землю у жилой пятиэтажки. В результате взрыва произошел пожар: горели квартира на пятом этаже дома и легковые автомобили. По предварительным данным, погибла 88-летняя женщина, пострадали 16 человек, из них один ребенок», – уточнили спасатели.
Также пожарные ликвидировали 15 возгораний в природных экосистемах – огонь охватил 11,5 гектара.
«Продолжается ликвидация девяти лесных пожаров на территории Изюмского района», – добавили в ГСЧС.
Напомним, накануне российская ракета попала в землю рядом с 5-этажным жилым домом в Балаклее. В одной из квартир вспыхнул пожар, также загорелся припаркованный автомобиль. Погибла пожилая женщина. На месте «прилета» работали подразделения ГСЧС и медики. Из-за удара повреждены многоквартирный дом, кафе, торговые киоски, аптека, автомобили и другие объекты инфраструктуры, сообщила Нацполиция. Харьковская областная прокуратура проинформировала о десятке пострадавших, среди них 4-летняя девочка. У ребенка острая реакция на стресс. Предварительно установлено, что россияне нанесли удар по Балаклее ракетой «Искандер-М».
Читайте также: Генштаб сообщил о 13 попытках россиян прорваться на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пострадал ребенок: о пожарах в регионе проинформировали в ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 08:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области возникли 39 пожаров, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.".