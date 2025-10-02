Пострадал ребенок: о пожарах в регионе проинформировали в ГСЧС

За сутки в Харьковской области возникли 39 пожаров, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Два возгорания начались в результате вражеских обстрелов. Пылало в Изюмском и Чугуевском районах Харьковщины.

«Вечером враг нанес удар по центральной части города Балаклея. Ракета попала в землю у жилой пятиэтажки. В результате взрыва произошел пожар: горели квартира на пятом этаже дома и легковые автомобили. По предварительным данным, погибла 88-летняя женщина, пострадали 16 человек, из них один ребенок», – уточнили спасатели.

Также пожарные ликвидировали 15 возгораний в природных экосистемах – огонь охватил 11,5 гектара.

«Продолжается ликвидация девяти лесных пожаров на территории Изюмского района», – добавили в ГСЧС.

Напомним, накануне российская ракета попала в землю рядом с 5-этажным жилым домом в Балаклее. В одной из квартир вспыхнул пожар, также загорелся припаркованный автомобиль. Погибла пожилая женщина. На месте «прилета» работали подразделения ГСЧС и медики. Из-за удара повреждены многоквартирный дом, кафе, торговые киоски, аптека, автомобили и другие объекты инфраструктуры, сообщила Нацполиция. Харьковская областная прокуратура проинформировала о десятке пострадавших, среди них 4-летняя девочка. У ребенка острая реакция на стресс. Предварительно установлено, что россияне нанесли удар по Балаклее ракетой «Искандер-М».

