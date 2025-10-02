Генштаб сообщил о 13 попытках россиян прорваться на Харьковщине

О том, как прошли сутки на фронте в Харьковской области, проинформировал Генштаб ВСУ утром 2 октября.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали семь боев возле Волчанска.

На Купянском – враг пытался штурмовать позиции ВСУ шесть раз возле Купянска и Голубовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 162 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4312 обстрелов, в том числе 129 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5280 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.

Также в ГШ обновили данные о потерях врага.