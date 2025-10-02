Бои в Купянске: россияне утверждают, что продвинулись в городе – оценка ISW
По данным Института изучения войны (ISW), ситуация на всех участках фронта в Харьковской области не изменилась.
В то же время, россияне заявляли о продвижении в южную сторону Купянска. Информация, отметили аналитики, оказалась неправдивой.
«Российские войска атаковали в самом Купянске, северо-восточнее Купянска близ Каменки, восточнее Купянска близ Петропавловки и юго-восточнее Купянска близ Песчаного 30 сентября и 1 октября. Российские блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали на юге Купянска и вблизи Мирового (к северо-западу от Купянска) и Соболевки (к западу от Купянска)», – передают в ISW.
Также россияне утверждали, что захватили часть земель на левом берегу реки Волчья, а также вблизи Синельниково.
«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись юго-западнее Зеленого Гая и в восточной части Боровской Андреевки (обе к северо-востоку от Боровой)», – уточнили эксперты.
