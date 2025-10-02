Live
  • Чт 02.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.37

Бои в Купянске: россияне утверждают, что продвинулись в городе – оценка ISW

Украина 07:12   02.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Бои в Купянске: россияне утверждают, что продвинулись в городе – оценка ISW

По данным Института изучения войны (ISW), ситуация на всех участках фронта в Харьковской области не изменилась.

В то же время, россияне заявляли о продвижении в южную сторону Купянска. Информация, отметили аналитики, оказалась неправдивой.

«Российские войска атаковали в самом Купянске, северо-восточнее Купянска близ Каменки, восточнее Купянска близ Петропавловки и юго-восточнее Купянска близ Песчаного 30 сентября и 1 октября. Российские блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали на юге Купянска и вблизи Мирового (к северо-западу от Купянска) и Соболевки (к западу от Купянска)», – передают в ISW.

Также россияне утверждали, что захватили часть земель на левом берегу реки Волчья, а также вблизи Синельниково.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись юго-западнее Зеленого Гая и в восточной части Боровской Андреевки (обе к северо-востоку от Боровой)», – уточнили эксперты.

Читайте также: Все удары по Харькову в сентябре россияне нанесли БпЛА – Терехов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Возможен небольшой дождь. Прогноз погоды на 2 октября в Харькове и области
Возможен небольшой дождь. Прогноз погоды на 2 октября в Харькове и области
01.10.2025, 19:05
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
01.10.2025, 13:56
Новости Харькова — главное 1 октября: удары КАБ, Купянск — город-герой
Новости Харькова — главное 1 октября: удары КАБ, Купянск — город-герой
01.10.2025, 22:30
Ракетный удар россияне по Балаклее: погибшая и 10 раненых
Ракетный удар россияне по Балаклее: погибшая и 10 раненых
01.10.2025, 22:57
Новости Харькова — главное 2 октября: бои в Купянске
Новости Харькова — главное 2 октября: бои в Купянске
02.10.2025, 07:23
Купянск и Вакуленко герои, последствия атак РФ на Харьков — итоги 1 октября📹
Купянск и Вакуленко герои, последствия атак РФ на Харьков — итоги 1 октября📹
01.10.2025, 23:19

Новости по теме:

01.10.2025
ВСУ отбили населенный пункт на Боровском направлении, но есть успехи и у РФ
30.09.2025
Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности
27.09.2025
Россияне стремятся создать позиции в многоэтажках в Купянске – ISW
26.09.2025
Россияне утверждают, что ВС РФ ударили по украинской ПВО в Липцах – ISW
25.09.2025
Оккупанты уже закрепились в Купянске? Данные ISW о ситуации в городе


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Бои в Купянске: россияне утверждают, что продвинулись в городе – оценка ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 07:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Института изучения войны (ISW), ситуация на всех участках фронта в Харьковской области не изменилась.".