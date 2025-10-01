Все удары по Харькову в сентябре россияне нанесли БпЛА – Терехов
Изображение: ХГС
Всего россияне нанесли 34 удара БпЛА по Харькову в сентябре, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Сентябрь начался для Харькова относительным затишьем, но к концу месяца интенсивность вражеских атак значительно возросла. Всего россияне нанесли 34 удара, все – беспилотниками. Под обстрелами оказались Салтовский, Слободской, Новобаварский, Киевский и Холодногорский районы», – отметил городской голова.
В сентябре ранения получили восемь жителей Харькова. Но обошлось без погибших.
Воздушные тревоги в Харькове продолжались почти вдвое меньше, чем в целом по области.
По словам мэра, сильнее всего от ударов россиян пострадала энергетическая инфраструктура Харькова. Также разрушены несколько учебных заведений, объекты бизнеса, автомобили, жилье.
Дата публикации материала: 1 октября 2025 в 18:12
