Всі удари по Харкову у вересні росіяни завдали БпЛА – Терехов
Загалом росіяни завдали 34 ударів БпЛА по Харкову у вересні, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Вересень розпочався для Харкова відносним затишшям, але під кінець місяця інтенсивність ворожих атак значно зросла. Загалом російський агресор завдав 34 удари, усі – безпілотниками. Під обстрілами опинилися Салтівський, Слобідський, Новобаварський, Київський і Холодногірський райони», – зазначив міський голова.
У вересні поранення отримали вісім мешканців Харкова. Але обійшлося без загиблих.
Повітряні тривоги у Харкові тривали майже вдвічі менше, ніж загалом по області.
За словами мера, найсильніше від ударів росіян постраждала енергетична інфраструктура Харкова. Також руйнацій зазнали кілька навчальних закладів, об’єкти бізнесу, автомобілі, житло.
Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2025 в 18:12
