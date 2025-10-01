Всі удари по Харкову у вересні росіяни завдали БпЛА – Терехов

Загалом росіяни завдали 34 ударів БпЛА по Харкову у вересні, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Вересень розпочався для Харкова відносним затишшям, але під кінець місяця інтенсивність ворожих атак значно зросла. Загалом російський агресор завдав 34 удари, усі – безпілотниками. Під обстрілами опинилися Салтівський, Слобідський, Новобаварський, Київський і Холодногірський райони», – зазначив міський голова.

У вересні поранення отримали вісім мешканців Харкова. Але обійшлося без загиблих.

Повітряні тривоги у Харкові тривали майже вдвічі менше, ніж загалом по області.

За словами мера, найсильніше від ударів росіян постраждала енергетична інфраструктура Харкова. Також руйнацій зазнали кілька навчальних закладів, об’єкти бізнесу, автомобілі, житло.