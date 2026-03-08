ISW заявил о тревожной особенности ночного удара РФ по Украине 7 марта
Институт изучения войны (ISW) сделал предположение о том, почему российская армия для очередного массированного удара по Украине 7 марта использовала значительно больше баллистики, чем обычно.
«В серии российских ударов 6-7 марта было зафиксировано значительно больше баллистических ракет, чем обычно включает Россия в свои регулярные ударные пакеты. Вероятно, Россия пытается использовать нехватку перехватчиков Patriot в Украине и воспользоваться продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. Примерно половина ракет в ночном ударном пакете были баллистическими ракетами», — пишут аналитики Института в актуальном обзоре.
Они отметили: как правило, в одном «ударном пакете» российские террористы редко используют более 10 баллистических ракет. Бывает так, что нет вообще ни одной. Иногда баллистических ракет бывает больше, но крайне редко их — настолько много среди всего арсенала, который применяют для атаки.
«Украина по-прежнему в значительной степени полагается на американские зенитные ракетные комплексы Patriot для перехвата российских баллистических ракет. Россия, вероятно, пытается воспользоваться продолжающимися публичными дискуссиями не только о сокращении запасов перехватчиков PAC-3 для систем Patriot в Украине, но и о недавнем интенсивном использовании Соединенными Штатами и государствами Персидского залива перехватчиков Patriot на Ближнем Востоке для защиты от атаки Ирана и его прокси. Россия, вероятно, пытается еще больше истощить ограниченные запасы перехватчиков Patriot в Украине и использовать их нехватку, надеясь, что Соединенные Штаты не захотят или не смогут предоставить Украине больше перехватчиков по мере продолжения американо-израильской кампании на Ближнем Востоке», — считают в ISW.
Читайте также: Прицельный удар по спасателям на Харьковщине: уничтожен автомобиль ГСЧС 📷
Напомним, по Харькову российская армия ночью 7 марта ударила «экспериментальной» крылатой ракетой «Изделие-30». Она прилетела прямо по жилой 5-этажке. Погибли не менее 10 человек, среди которых двое — дети. На месте уже вторые сутки разбирают завалы, предполагая, что под ними все еще могут быть люди.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: isw, баллистика, массированная атака, ракетний удар, система Patriot;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ISW заявил о тревожной особенности ночного удара РФ по Украине 7 марта», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 марта 2026 в 10:43;