ISW заявил о тревожной особенности ночного удара РФ по Украине 7 марта

Институт изучения войны (ISW) сделал предположение о том, почему российская армия для очередного массированного удара по Украине 7 марта использовала значительно больше баллистики, чем обычно.

«В серии российских ударов 6-7 марта было зафиксировано значительно больше баллистических ракет, чем обычно включает Россия в свои регулярные ударные пакеты. Вероятно, Россия пытается использовать нехватку перехватчиков Patriot в Украине и воспользоваться продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. Примерно половина ракет в ночном ударном пакете были баллистическими ракетами», — пишут аналитики Института в актуальном обзоре.

Они отметили: как правило, в одном «ударном пакете» российские террористы редко используют более 10 баллистических ракет. Бывает так, что нет вообще ни одной. Иногда баллистических ракет бывает больше, но крайне редко их — настолько много среди всего арсенала, который применяют для атаки.

«Украина по-прежнему в значительной степени полагается на американские зенитные ракетные комплексы Patriot для перехвата российских баллистических ракет. Россия, вероятно, пытается воспользоваться продолжающимися публичными дискуссиями не только о сокращении запасов перехватчиков PAC-3 для систем Patriot в Украине, но и о недавнем интенсивном использовании Соединенными Штатами и государствами Персидского залива перехватчиков Patriot на Ближнем Востоке для защиты от атаки Ирана и его прокси. Россия, вероятно, пытается еще больше истощить ограниченные запасы перехватчиков Patriot в Украине и использовать их нехватку, надеясь, что Соединенные Штаты не захотят или не смогут предоставить Украине больше перехватчиков по мере продолжения американо-израильской кампании на Ближнем Востоке», — считают в ISW.

Напомним, по Харькову российская армия ночью 7 марта ударила «экспериментальной» крылатой ракетой «Изделие-30». Она прилетела прямо по жилой 5-этажке. Погибли не менее 10 человек, среди которых двое — дети. На месте уже вторые сутки разбирают завалы, предполагая, что под ними все еще могут быть люди.