Прицельный удар по спасателям на Харьковщине: уничтожен автомобиль ГСЧС 📷

Бригаду ГСЧС, которая прибыла на вызов в село Большая Бабка Чугуевского района ночью 8 марта, атаковал российский дрон.

«В ночь на 8 марта российские войска атаковали БпЛА жилой сектор села Большая Бабка Чугуевского района. В результате попадания вспыхнул пожар в частном доме. Трое мирных жителей получили ранения. Когда спасатели прибыли помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали — они находились в укрытии. Однако пожарная машина уничтожена полностью», — сообщила пресс-служба ГСЧС.

Напомним, в Харькове вторые сутки продолжают разбирать завалы разрушенной российской ракетой пятиэтажки. Удар произошел ночью 7 марта. На месте уже обнаружили тела десяти погибших, из которых двое — дети. Спасатели ГСЧС не исключают, что под руинами могут быть еще люди.