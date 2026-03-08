Live

Прицільний удар по рятувальниках на Харківщині: знищена автівка ДСНС 📷

Події 09:25   08.03.2026
Оксана Горун
Бригаду ДСНС, яка прибула на виклик до села Велика Бабка Чугуївського району вночі 8 березня, атакував російський дрон. 

“У ніч на 8 березня російські війська атакували БпЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку. Троє мирних жителів отримали поранення. Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали — вони перебували в укритті. Однак пожежна машина знищена повністю”, – повідомила пресслужба ДСНС.

удар по машині ДСНС у Харківській області 2

Нагадаємо,  у Харкові другу добу поспіль продовжують розбирати завали  зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки. Удар відбувся вночі 7 березня. На місці  вже виявили тіла десяти загиблих, з яких двоє дітей. Рятувальники ДСНС не відкидають, що під руїнами можуть бути ще люди.

Читайте також: Нічний удар “шахеда” по Харкову: Синєгубов повідомив, що пошкоджено

удар по машині ДСНС у Харківській області 3

Автор: Оксана Горун
Прицільний удар по рятувальниках на Харківщині: знищена автівка ДСНС 📷
