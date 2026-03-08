Прицільний удар по рятувальниках на Харківщині: знищена автівка ДСНС 📷
Бригаду ДСНС, яка прибула на виклик до села Велика Бабка Чугуївського району вночі 8 березня, атакував російський дрон.
“У ніч на 8 березня російські війська атакували БпЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку. Троє мирних жителів отримали поранення. Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали — вони перебували в укритті. Однак пожежна машина знищена повністю”, – повідомила пресслужба ДСНС.
Нагадаємо, у Харкові другу добу поспіль продовжують розбирати завали зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки. Удар відбувся вночі 7 березня. На місці вже виявили тіла десяти загиблих, з яких двоє дітей. Рятувальники ДСНС не відкидають, що під руїнами можуть бути ще люди.
Читайте також: Нічний удар “шахеда” по Харкову: Синєгубов повідомив, що пошкоджено
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Прицільний удар по рятувальниках на Харківщині: знищена автівка ДСНС 📷», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2026 в 09:25;