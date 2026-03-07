Серед загиблих у Харкові вчителька з сином, ще одна дитина в реанімації

Внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому будинку в Київському районі Харкова в ніч проти 7 березня загинули 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. У реанімації у вкрай тяжкому стані перебуває 11-річний хлопчик, а у 6-річного хлопця з цієї ж родини – забої.

Внаслідок нічного удару постраждали 15 людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, чотирьох поранених, зокрема 11-річного хлопчика, доправили до лікарень. Дитина отримала значні травми, перебуває у вкрай тяжкому стані у реанімації. Також постраждав 6-річний хлопчик із цієї ж родини. У нього забої, стан задовільний.

Синєгубов нагадав, що наразі під завалами виявили сімох загиблих, у тому числі двох дітей: 13-річну дівчинку та 9-річного хлопчика.

“У своєму будинку загинула вчителька початкових класів ліцею №6 та її син, учень другого класу. Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця ліцею №16”, – інформував мер Ігор Терехов.

За даними начальника ХОВА, загалом під завалами могли перебувати 14 людей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці. У Київському районі внаслідок ракетного обстрілу пошкоджені 19 багатоповерхівок: у квартирах вибито 835 вікон і 214 балконів. Сильно пошкоджена школа, зруйнована низка торговельних павільйонів.

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові, починаючи з 01:34 7 березня. Росіяни атакували балістикою та БпЛА, підтвердив мер Ігор Терехов. Внаслідок прямого влучання ракети у п’ятиповерхівку у Київському районі був зруйнований під’їзд цього будинку, а також постраждали квартири на верхніх поверхах сусіднього будинку. Сталася пожежа на площі 300 квадратних метрів, повідомили в облуправлінні ДСНС. За даними облпрокуратури, загинули семеро людей, серед яких двоє дітей. Ще десять осіб постраждали, зокрема троє дітей. На місці «прильоту» по п’ятиповерхівці Терехов поінформував, що також був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, «шахед» вдарив по промзоні в Основ’янському районі.