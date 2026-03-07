Live

Десять боїв нарахував Генштаб на Харківщині за добу: де атакували росіяни

Фронт 08:38   07.03.2026
Олена Нагорна
Десять разів атакували протягом минулої доби на Харківщині військові РФ, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку росіяни п’ять разів намагалися прорвати оборонні рубежі в бік населених пунктів Зибине, Вільча та Шев’яківка.

На Куп’янському напрямку супротивник п’ять разів атакував в бік Піщаного, Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки.

Минулої доби втрати РФ в Україні склали 1010 осіб. Також супротивник втратив три танки, три бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 1868 безпілотних літальних апаратів та 170 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, українські війська нещодавно просунулися у центрі міста Куп’янськ, повідомили вранці 7 березня в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Автор: Олена Нагорна
