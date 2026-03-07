Десять боїв нарахував Генштаб на Харківщині за добу: де атакували росіяни

Десять разів атакували протягом минулої доби на Харківщині військові РФ, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку росіяни п’ять разів намагалися прорвати оборонні рубежі в бік населених пунктів Зибине, Вільча та Шев’яківка.

На Куп’янському напрямку супротивник п’ять разів атакував в бік Піщаного, Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки.

Минулої доби втрати РФ в Україні склали 1010 осіб. Також супротивник втратив три танки, три бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 1868 безпілотних літальних апаратів та 170 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, українські війська нещодавно просунулися у центрі міста Куп’янськ, повідомили вранці 7 березня в американському Інституті вивчення війни (ISW).