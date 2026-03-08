Пошуково-рятувальні роботи тривають на місці “прильоту” в Харкові
У Харкові вранці 8 березня продовжують розбирати завали зруйнованої російською ракетою 5-поверхівки. Під руїнами все ще можуть бути люди, наголосили в ДСНС.
“Протягом доби тривали аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого ракетного удару у Київському районі Харкова. Станом на 07:00 8 березня виявлено тіла 10 загиблих людей, у тому числі 2 дітей. Ще 16 осіб постраждало, зокрема 3 дітей. Під завалами ще можуть знаходитись люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Нагадаємо, вночі 7 березня росіяни атакували Харків баллістикою та БпЛА. Ракета “Изделие-30” вдарила прямо у п’ятиповерхівку в Київському районі. Частина будинку буквально “склалася”, на місці виникла пожежа. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла загиблих. Серед них – двоє дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Ще троє дітей постраждали. У реанімації у вкрай тяжкому стані перебуває 11-річний хлопчик, а в 6-річного хлопчика з цієї родини – забої. 17-річна дівчина перенесла гострий стрес.
Читайте також: Ракету «Изделие-30» росіяни ще тестують – офіцер ЗСУ про удар по Харкову
