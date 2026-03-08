Live

Пошуково-рятувальні роботи тривають на місці “прильоту” в Харкові

Події 08:43   08.03.2026
Оксана Горун
Пошуково-рятувальні роботи тривають на місці “прильоту” в Харкові

У Харкові вранці 8 березня продовжують розбирати завали зруйнованої російською ракетою 5-поверхівки. Під руїнами все ще можуть бути люди, наголосили в ДСНС.

“Протягом доби тривали аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого ракетного удару у Київському районі Харкова. Станом на 07:00 8 березня виявлено тіла 10 загиблих людей, у тому числі 2 дітей. Ще 16 осіб постраждало, зокрема 3 дітей. Під завалами ще можуть знаходитись люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, вночі 7 березня росіяни атакували Харків баллістикою та БпЛА. Ракета “Изделие-30” вдарила прямо у п’ятиповерхівку в Київському районі. Частина будинку буквально “склалася”, на місці виникла пожежа. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла загиблих. Серед них – двоє дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Ще троє дітей постраждали. У реанімації у вкрай тяжкому стані перебуває 11-річний хлопчик, а в 6-річного хлопчика з цієї родини – забої. 17-річна дівчина перенесла гострий стрес.

Читайте також: Ракету «Изделие-30» росіяни ще тестують – офіцер ЗСУ про удар по Харкову

Автор: Оксана Горун
Популярно
Прицільний удар по рятувальниках на Харківщині: знищена автівка ДСНС 📷
Прицільний удар по рятувальниках на Харківщині: знищена автівка ДСНС 📷
08.03.2026, 09:25
Новини Харкова – головне 8 березня: удар по рятувальниках і “приліт” у Харкові
Новини Харкова – головне 8 березня: удар по рятувальниках і “приліт” у Харкові
08.03.2026, 09:28
Сьогодні 8 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 березня 2026: яке свято та день в історії
08.03.2026, 06:00
Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)
Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)
08.03.2026, 08:19
Новини Харкова – головне за 7 березня: “приліт” по будинку, є загиблі
Новини Харкова – головне за 7 березня: “приліт” по будинку, є загиблі
07.03.2026, 20:54
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
08.03.2026, 08:06

Новини за темою:

08.03.2026
Пошуково-рятувальні роботи тривають на місці “прильоту” в Харкові
06.03.2026
“Приліт” під Харковом: що горіло, повідомили в ДСНС (фото)
05.03.2026
Через ранкову атаку БпЛА в Харкові почалася пожежа
04.03.2026
З популярної водойми в Харкові дістали залишки ракети РФ (відео)
04.03.2026
Куди “прилітало” і що горіло за добу, розповіли у ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Пошуково-рятувальні роботи тривають на місці “прильоту” в Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2026 в 08:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вранці 8 березня продовжують розбирати завали зруйнованої російською ракетою 5-поверхівки. Під руїнами все ще можуть бути люди, наголосили в ДСНС".