Ракету «Изделие-30» росіяни ще тестують – офіцер ЗСУ про удар по Харкову

Нові типи озброєння росіяни спочатку тестують на невеликій дальності й потім поступово збільшують діапазон ураження та обсяги їхнього використання, зазначив в етері нацмарафону політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.

Так він прокоментував застосування військовими РФ нової ракети «Изделие-30», в ніч проти 7 березня нею вдарили по житловій п’ятиповерхівці у Київському районі Харкова. Як повідомляли в ГУР, така ракета має бойову частину масою 800 кілограмів, розмах крил близько 3 метрів та дальність застосування не менше 1500 кілометрів.

“Не відразу вони можуть перейти, на мою думку, до ударів на далеку дальність. Аби відслідкувати, як працює ракета, як вона оминає засоби ППО, яким чином вона може завдавати удару. І найбільш цинічним є те, що вони, як завжди, цинічні виродки, б’ють по цивільному населенню, просто по людях, використовуючи свій терор для того, щоб далі психологічно тиснути на наших людей, вбивати, і фізично, і морально виснажувати нашу Україну. Тобто, нічого нового росіяни тут у своїй тактиці жаху, страху і терору не використовують. І, я думаю, продовжуватимуть застосовувати різні типи озброєння, тестувати нові види озброєння для того, аби тероризувати Україну”, – вважає офіцер ЗСУ.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові, починаючи з 01:34 7 березня. Росіяни атакували балістикою та БпЛА, підтвердив мер Ігор Терехов. Внаслідок прямого влучання ракети у п’ятиповерхівку в Київському районі був зруйнований під’їзд цього будинку. Сталася пожежа на площі 300 квадратних метрів, повідомили в облуправлінні ДСНС. За даними облпрокуратури, по дому вдарили ракетою «Изделие-30». Загинули 11 людей, серед яких двоє дітей. 9-річний хлопчик загинув разом із мамою, вона була вчителькою початкових класів ліцею №6. Також разом із мамою загинула 13-річна дівчинка, учениця ліцею №16. 16 осіб постраждали, у тому числі троє дітей. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, до лікарень доправили чотирьох поранених. У вкрай тяжкому стані в реанімації перебуває 11-річний хлопчик, а в 6-річного хлопчика із цієї ж родини — забої. У Київському районі пошкоджені 19 багатоповерхівок та школа, зруйнована низка торгових павільйонів. Також вночі був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, «шахед» вдарив по промзоні в Основ’янському районі.