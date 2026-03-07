По п’ятиповерхівці в Харкові вдарили ракетою «Изделие-30» – прокуратура

Live

Події 09:31   07.03.2026
Олена Нагорна
Ракетою «Изделие-30», за попередніми даними, завдали удару військові РФ по п’ятиповерховому будинку в Київському районі Харкова в ніч проти 7 березня.

Внаслідок «прильоту» о 01:35 було зруйновано під’їзд будинку з першого по п’ятий поверх, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

На цей час відомо про сімох загиблих, серед яких двоє дітей. Постраждали десять осіб, у тому числі троє дітей. Під завалами ще лишаються люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

 

Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові, починаючи з 01:34 7 березня. Росіяни атакували балістикою та БпЛА, підтвердив мер Ігор Терехов. Внаслідок прямого влучання ракети у п’ятиповерхівку в Київському районі був зруйнований під’їзд цього будинку, а також постраждали квартири на верхніх поверхах сусіднього дому. Сталася пожежа на площі 300 квадратних метрів, повідомили в облуправлінні ДСНС. Відомо про сімох загиблих, серед яких двоє дітей. У своєму будинку загинула вчителька початкових класів ліцею №6 та її син, учень другого класу. Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця ліцею №16. На місці «прильоту» по п’ятиповерхівці Терехов поінформував, що також був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, «шахед» вдарив по промзоні в Основ’янському районі.

Автор: Олена Нагорна
