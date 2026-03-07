Live

Як збили п’ять «шахедів», що летіли вночі на Харків, показали захисники 📹

Події 15:42   07.03.2026
Олена Нагорна
Як збили п’ять «шахедів», що летіли вночі на Харків, показали захисники 📹 Скриншот

П’ять БпЛА типу «Шахед», що летіли у напрямку Харкова, знищили в ніч проти 7 березня розрахунки протиповітряної оборони зенітної батареї 113-ї окремої бригади тероборони.

Про такі підсумки відбиття атаки російських безпілотників повідомили у підрозділі.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, у ніч проти 7 березня РФ запустила по Україні 29 ракет, із них майже половина – балістика, та 480 дронів, із яких більшість – «шахеди». Цілили по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, по залізниці на Житомирщині. Зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині.

Читайте також: У Харкові ракета зруйнувала п’ятиповерхівку – 11 загиблих, серед них двоє дітей

Автор: Олена Нагорна
