Як збили п’ять «шахедів», що летіли вночі на Харків, показали захисники 📹
Скриншот
П’ять БпЛА типу «Шахед», що летіли у напрямку Харкова, знищили в ніч проти 7 березня розрахунки протиповітряної оборони зенітної батареї 113-ї окремої бригади тероборони.
Про такі підсумки відбиття атаки російських безпілотників повідомили у підрозділі.
Як повідомляв президент Володимир Зеленський, у ніч проти 7 березня РФ запустила по Україні 29 ракет, із них майже половина – балістика, та 480 дронів, із яких більшість – «шахеди». Цілили по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, по залізниці на Житомирщині. Зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині.
Читайте також: У Харкові ракета зруйнувала п’ятиповерхівку – 11 загиблих, серед них двоє дітей
