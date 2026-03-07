Как сбили пять «Шахедов», летевших ночью на Харьков, показали защитники 📹
Скриншот
Пять БпЛА типа «Шахед», летевших в направлении Харькова, уничтожили в ночь на 7 марта расчеты противовоздушной обороны зенитной батареи 113-й отдельной бригады теробороны.
О таких итогах отражения атаки российских беспилотников сообщили в подразделении.
Как сообщал президент Владимир Зеленский, в ночь на 7 марта РФ запустила по Украине 29 ракет, из них почти половина – баллистические, и 480 дронов, из которых большинство – «Шахеды». Целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге в Житомирской области. Зафиксированы повреждения в Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях.
Читайте также: В Харькове ракета разрушила пятиэтажку — 11 погибших, среди них двое детей
