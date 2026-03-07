Live

Как сбили пять «Шахедов», летевших ночью на Харьков, показали защитники 📹

Происшествия 15:42   07.03.2026
Елена Нагорная
Как сбили пять «Шахедов», летевших ночью на Харьков, показали защитники 📹 Скриншот

Пять БпЛА типа «Шахед», летевших в направлении Харькова, уничтожили в ночь на 7 марта расчеты противовоздушной обороны зенитной батареи 113-й отдельной бригады теробороны.

О таких итогах отражения атаки российских беспилотников сообщили в подразделении.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, в ночь на 7 марта РФ запустила по Украине 29 ракет, из них почти половина – баллистические, и 480 дронов, из которых большинство – «Шахеды». Целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге в Житомирской области. Зафиксированы повреждения в Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях.

Читайте также: В Харькове ракета разрушила пятиэтажку — 11 погибших, среди них двое детей

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 7 марта: «прилет» по пятиэтажке, есть погибшие
Новости Харькова — главное за 7 марта: «прилет» по пятиэтажке, есть погибшие
07.03.2026, 16:20
В Харькове ракета разрушила пятиэтажку — 11 погибших, среди них двое детей
В Харькове ракета разрушила пятиэтажку — 11 погибших, среди них двое детей
07.03.2026, 14:25
По пятиэтажке в Харькове ударили ракетой «Изделие-30» — прокуратура (видео)
По пятиэтажке в Харькове ударили ракетой «Изделие-30» — прокуратура (видео)
07.03.2026, 09:31
Удар по РФ по пятиэтажке: 9 марта в Харькове будет днем траура по погибшим
Удар по РФ по пятиэтажке: 9 марта в Харькове будет днем траура по погибшим
07.03.2026, 10:29
«Жестокий удар против жизни»: Зеленский отреагировал на атаку на Харьков
«Жестокий удар против жизни»: Зеленский отреагировал на атаку на Харьков
07.03.2026, 09:05
Пять раз наступали на Харьковщине военные РФ: где сегодня шли бои
Пять раз наступали на Харьковщине военные РФ: где сегодня шли бои
07.03.2026, 16:16

Новости по теме:

28.02.2026
«Тревожный» день — били БпЛА, что с катком в Харькове: итоги 28 февраля
28.02.2026
Вражеские БпЛА дважды атаковали «скорую» на Харьковщине: как спаслись медики
28.02.2026
Группа вражеских БпЛА атаковала Харьков – Терехов
28.02.2026
Более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: последствия
27.02.2026
Первые минуты после атаки РФ на Харьков показали копы (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как сбили пять «Шахедов», летевших ночью на Харьков, показали защитники 📹», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 марта 2026 в 15:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять БпЛА типа «Шахед», летевших в направлении Харькова, уничтожили в ночь на 7 марта расчеты противовоздушной обороны зенитной батареи 113-й отдельной бригады теробороны.".