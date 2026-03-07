«Жестокий удар против жизни»: Зеленский отреагировал на атаку на Харьков
Удар баллистической ракетой по пятиэтажному дому в Киевском районе Харькова, в результате которого на данный момент известно о семи погибших, президент Владимир Зеленский назвал «жестоким ударом против жизни».
«С ночи продолжается разбор завалов жилого дома в Харькове после российского удара баллистической ракетой, — написал Зеленский. — Разрушен подъезд, повреждены верхние этажи соседнего дома. К сожалению, на данный момент известно, что семь человек погибли. Более десяти человек ранены, среди них – дети. Под завалами еще могут быть люди. Все необходимые службы работают на месте».
Зеленский сообщил, что ночью РФ запустила по Украине 29 ракет, из них почти половина – баллистические, и 480 дронов, из которых большинство – «Шахеды». Целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге в Житомирской области. Зафиксированы повреждения в Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях.
«На эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров. Спасибо каждому, кто не будет молчать. Россия не отказалась от попыток уничтожить жилую и критическую инфраструктуру Украины, а значит, поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно. Рассчитываем на активную работу с ЕС, чтобы гарантировать большую защиту для наших людей. Благодарен всем, кто помогает усиливать нашу защиту», — написал Зеленский.
Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове, начиная с 01:34 7 марта. Атаковали баллистикой, подтвердил мэр Игорь Терехов. В результате прямого попадания ракетой по пятиэтажке в Киевском районе был разрушен подъезд этого дома, а также пострадали квартиры на верхних этажах соседнего дома. Произошел пожар на площади 300 квадратных метров, сообщили в облуправлении ГСЧС. На месте «прилета» Терехов проинформировал, что также был поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, «Шахед» ударил по промзоне в Основянском районе.
