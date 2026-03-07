Live

«Жестокий удар против жизни»: Зеленский отреагировал на атаку на Харьков

Происшествия 09:05   07.03.2026
Елена Нагорная
«Жестокий удар против жизни»: Зеленский отреагировал на атаку на Харьков

Удар баллистической ракетой по пятиэтажному дому в Киевском районе Харькова, в результате которого на данный момент известно о семи погибших, президент Владимир Зеленский назвал «жестоким ударом против жизни».

«С ночи продолжается разбор завалов жилого дома в Харькове после российского удара баллистической ракетой, — написал Зеленский. — Разрушен подъезд, повреждены верхние этажи соседнего дома. К сожалению, на данный момент известно, что семь человек погибли. Более десяти человек ранены, среди них – дети. Под завалами еще могут быть люди. Все необходимые службы работают на месте».

Зеленский сообщил, что ночью РФ запустила по Украине 29 ракет, из них почти половина – баллистические, и 480 дронов, из которых большинство – «Шахеды». Целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге в Житомирской области. Зафиксированы повреждения в Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях.

«На эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров. Спасибо каждому, кто не будет молчать. Россия не отказалась от попыток уничтожить жилую и критическую инфраструктуру Украины, а значит, поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно. Рассчитываем на активную работу с ЕС, чтобы гарантировать большую защиту для наших людей. Благодарен всем, кто помогает усиливать нашу защиту», — написал Зеленский.

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове, начиная с 01:34 7 марта. Атаковали баллистикой, подтвердил мэр Игорь Терехов. В результате прямого попадания ракетой по пятиэтажке в Киевском районе был разрушен подъезд этого дома, а также пострадали квартиры на верхних этажах соседнего дома. Произошел пожар на площади 300 квадратных метров, сообщили в облуправлении ГСЧС. На месте «прилета» Терехов проинформировал, что также был поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, «Шахед» ударил по промзоне в Основянском районе.

Читайте также: Десять боев насчитал Генштаб на Харьковщине за сутки: где атаковали россияне

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 7 марта: «прилет» по пятиэтажке, погибшие
Новости Харькова — главное за 7 марта: «прилет» по пятиэтажке, погибшие
07.03.2026, 08:50
В Харькове ракета разрушила пятиэтажку — семь погибших, среди них двое детей
В Харькове ракета разрушила пятиэтажку — семь погибших, среди них двое детей
07.03.2026, 09:20
Фото разрушенного ракетой дома в Харькове: под завалами вероятно ребенок
Фото разрушенного ракетой дома в Харькове: под завалами вероятно ребенок
07.03.2026, 04:13
Сегодня 7 марта 2026: какой день в истории
Сегодня 7 марта 2026: какой день в истории
07.03.2026, 06:00
Взрывы гремят в Харькове, атакуют баллистикой, есть пострадавший (обновлено)
Взрывы гремят в Харькове, атакуют баллистикой, есть пострадавший (обновлено)
07.03.2026, 02:20
«Жестокий удар против жизни»: Зеленский отреагировал на атаку на Харьков
«Жестокий удар против жизни»: Зеленский отреагировал на атаку на Харьков
07.03.2026, 09:05

Новости по теме:

05.03.2026
США просит о помощи от «шахедов» Украину – Зеленский. Что дальше?
05.03.2026
18 — с Харьковщины. 200 украинцев вернулись из плена 5 марта (фото)
22.02.2026
Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского
05.02.2026
Залужный, Зеленский, Буданов или Белецкий – кто станет президентом мира?
05.02.2026
Обмен пленными: домой вернулись 157 украинцев (фото, видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Жестокий удар против жизни»: Зеленский отреагировал на атаку на Харьков», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 марта 2026 в 09:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар баллистической ракетой по пятиэтажному дому в Киевском районе Харькова президент Владимир Зеленский назвал «жестоким ударом против жизни».".