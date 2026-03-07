Live

«Жорстокий удар проти життя»: Зеленський відреагував на атаку на Харків

Події 09:05   07.03.2026
Олена Нагорна
“Приліт” балістичної ракети по п’ятиповерховому будинку в Київському районі Харкова, внаслідок якого наразі відомо про сімох загиблих, президент Володимир Зеленський назвав «жорстоким ударом проти життя».

“З ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові після російського удару балістичною ракетою, – написав Зеленський. – Зруйновано під’їзд, пошкоджено верхні поверхи сусіднього будинку. На жаль, станом на зараз відомо, що семеро людей загинуло. Більш ніж десять людей поранено, серед них – діти. Під завалами ще можуть бути люди. Всі необхідні служби працюють на місці для порятунку”.

Зеленський поінформував, що вночі РФ запустила по Україні 29 ракет, із них майже половина – балістика, та 480 дронів, із яких більшість – «шахеди». Цілили по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, по залізниці на Житомирщині. Зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині.

“На ці жорстокі удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів. Дякую кожному, хто не мовчатиме. Росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, а отже, підтримка має продовжуватись. Програма PURL має працювати далі не менш активно. Розраховуємо на активну роботу з ЄС, щоб гарантувати більше захисту для наших людей. Вдячний усім, хто допомагає посилювати наш захист”, – написав Зеленський.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала у Харкові, починаючи з 01:34 7 березня. Атакували балістикою, підтвердив мер Ігор Терехов. Внаслідок прямого влучання ракети у п’ятиповерхівку в Київському районі був зруйнований під’їзд цього будинку, а також постраждали квартири на верхніх поверхах сусіднього дому. Сталася пожежа на площі 300 квадратних метрів, повідомили в облуправлінні ДСНС. На місці “прильоту” по п’ятиповерхівці Терехов поінформував, що також був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, «шахед» вдарив по промзоні в Основ’янському районі.

Автор: Олена Нагорна
