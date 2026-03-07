Ракету «Изделие-30» россияне еще тестируют — офицер ВСУ об ударе по Харькову

Новые типы вооружения россияне сначала тестируют на небольшой дальности и затем постепенно увеличивают диапазон поражения и объемы их использования, отметил в эфире нацмарафона политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук.

Так он прокомментировал применение военными РФ новой ракеты «Изделие-30», в ночь на 7 марта ею ударили по жилой пятиэтажке в Киевском районе Харькова. Как сообщали в ГУР, такая ракета имеет боевую часть массой 800 килограммов, размах крыльев около 3 метров и дальность применения не менее 1500 километров.

«Не сразу они могут перейти, по моему мнению, к ударам на дальнюю дистанцию. Чтобы отследить, как работает ракета, как она обходит средства ПВО, каким образом она может наносить удар. И наиболее циничным является то, что они, как всегда, циничные ублюдки, бьют по гражданскому населению, просто по людям, используя свой террор для того, чтобы дальше психологически давить на наших людей, убивать, и физически, и морально истощать нашу Украину. То есть, ничего нового россияне здесь в своей тактике ужаса, страха и террора не используют. И, я думаю, будут продолжать применять различные типы вооружения, тестировать новые виды вооружения для того, чтобы терроризировать Украину», — считает офицер ВСУ.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрывы гремели в Харькове, начиная с 01:34 7 марта. Россияне атаковали баллистикой и БпЛА, подтвердил мэр Игорь Терехов. В результате прямого попадания ракеты в пятиэтажку в Киевском районе был разрушен подъезд этого дома. Произошел пожар на площади 300 квадратных метров, сообщили в облуправлении ГСЧС. По данным облпрокуратуры, по дому ударили ракетой «Изделие-30». Погибли 11 человек, среди которых двое детей. 9-летний мальчик погиб вместе с мамой, она была учительницей начальных классов лицея №6. Также вместе с мамой погибла 13-летняя девочка, ученица лицея №16. 16 человек пострадали, в том числе трое детей. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в больницы доставили четверых раненых. В крайне тяжелом состоянии в реанимации находится 11-летний мальчик, а у 6-летнего мальчика из этой же семьи — ушибы. В Киевском районе повреждены 19 многоэтажек и школа, разрушен ряд торговых павильонов. Также ночью был поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, «Шахед» ударил по промзоне в Основянском районе.