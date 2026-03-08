Нічний удар “шахеда” по Харкову: Синєгубов повідомив, що пошкоджено

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 8 березня поінформував про наслідки обстрілів регіону за добу.

Найтрагічніші наслідки мав обстріл села Білий Колодязь Вовчанської громади – загинули 81-річний і 60-річний чоловіки, постраждала 71-річна жінка. Також постраждалі є в Чугуєві та селах громади: Кам’яна Яруга та Велика Бабка. Загалом за добу в регіоні загинули двоє та постраждали семеро людей. У Харкові нічний “приліт” обійшовся без постраждалих.

“Ворог атакував БпЛА Салтівський район Харкова. У м. Харків пошкоджено електромережі“, – написав Синєгубов.

Протягом доби російська армія атакувала Харківську область такими видами озброєнь:

4 КАБ;

8 БпЛА типу “Герань-2”;

5 FPV-дронів;

29 БпЛА, тип яких ще встановлюють.

Нагадаємо, в Харкові другу добу продовжують розбирати завали зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки. Удар відбувся вночі 7 березня. На місці вже виявили тіла десяти загиблих, з яких двоє – діти. Рятувальники ДСНС не відкидають, що під руїнами можуть бути ще люди.