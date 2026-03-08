Live

Нічний удар “шахеда” по Харкову: Синєгубов повідомив, що пошкоджено

Події 08:55   08.03.2026
Оксана Горун
Нічний удар “шахеда” по Харкову: Синєгубов повідомив, що пошкоджено

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 8 березня поінформував про наслідки обстрілів регіону за добу. 

Найтрагічніші наслідки мав обстріл села Білий Колодязь Вовчанської громади – загинули 81-річний і 60-річний чоловіки, постраждала 71-річна жінка. Також постраждалі є в Чугуєві та селах громади: Кам’яна Яруга та Велика Бабка. Загалом за добу в регіоні загинули двоє та постраждали семеро людей. У Харкові нічний “приліт” обійшовся без постраждалих.

“Ворог атакував БпЛА Салтівський район Харкова. У м. Харків пошкоджено електромережі“, – написав Синєгубов.

Протягом доби російська армія атакувала Харківську область такими видами озброєнь:

  • 4 КАБ;
  • 8 БпЛА типу “Герань-2”;
  • 5 FPV-дронів;
  • 29 БпЛА, тип яких ще встановлюють.

Нагадаємо, в Харкові другу добу продовжують розбирати завали зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки. Удар відбувся вночі 7 березня. На місці вже виявили тіла десяти загиблих, з яких двоє – діти. Рятувальники ДСНС не відкидають, що під руїнами можуть бути ще люди.

Читайте також:  Ракету «Изделие-30» росіяни ще тестують – офіцер ЗСУ про удар по Харкову

Автор: Оксана Горун
Популярно
Прицільний удар по рятувальниках на Харківщині: знищена автівка ДСНС 📷
Прицільний удар по рятувальниках на Харківщині: знищена автівка ДСНС 📷
08.03.2026, 09:25
Новини Харкова – головне 8 березня: удар по рятувальниках і “приліт” у Харкові
Новини Харкова – головне 8 березня: удар по рятувальниках і “приліт” у Харкові
08.03.2026, 09:28
Сьогодні 8 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 березня 2026: яке свято та день в історії
08.03.2026, 06:00
Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)
Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)
08.03.2026, 08:19
Новини Харкова – головне за 7 березня: “приліт” по будинку, є загиблі
Новини Харкова – головне за 7 березня: “приліт” по будинку, є загиблі
07.03.2026, 20:54
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
08.03.2026, 08:06

Новини за темою:

08.03.2026
Пошуково-рятувальні роботи тривають на місці “прильоту” в Харкові
07.03.2026
Удар по РФ по будинку: 9 березня в Харкові буде днем жалоби за загиблими
04.03.2026
Дві жінки загинули 4 березня на Харківщині від російських обстрілів
27.02.2026
Другу загиблу знайшли під завалами на Харківщині – ДСНС
26.02.2026
Двоє людей загинули в пожежах у Харкові та Ізюмі – ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Нічний удар “шахеда” по Харкову: Синєгубов повідомив, що пошкоджено», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2026 в 08:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 8 березня поінформував про наслідки обстрілів регіону за добу".