Нічний удар “шахеда” по Харкову: Синєгубов повідомив, що пошкоджено
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 8 березня поінформував про наслідки обстрілів регіону за добу.
Найтрагічніші наслідки мав обстріл села Білий Колодязь Вовчанської громади – загинули 81-річний і 60-річний чоловіки, постраждала 71-річна жінка. Також постраждалі є в Чугуєві та селах громади: Кам’яна Яруга та Велика Бабка. Загалом за добу в регіоні загинули двоє та постраждали семеро людей. У Харкові нічний “приліт” обійшовся без постраждалих.
“Ворог атакував БпЛА Салтівський район Харкова. У м. Харків пошкоджено електромережі“, – написав Синєгубов.
Протягом доби російська армія атакувала Харківську область такими видами озброєнь:
- 4 КАБ;
- 8 БпЛА типу “Герань-2”;
- 5 FPV-дронів;
- 29 БпЛА, тип яких ще встановлюють.
Нагадаємо, в Харкові другу добу продовжують розбирати завали зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки. Удар відбувся вночі 7 березня. На місці вже виявили тіла десяти загиблих, з яких двоє – діти. Рятувальники ДСНС не відкидають, що під руїнами можуть бути ще люди.
Читайте також: Ракету «Изделие-30» росіяни ще тестують – офіцер ЗСУ про удар по Харкову
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, новини Харкова, обстріли, пострадалі, сінєгубов, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Нічний удар “шахеда” по Харкову: Синєгубов повідомив, що пошкоджено», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2026 в 08:55;