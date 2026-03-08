Ночной удар «Шахеда» по Харькову: Синегубов сообщил, что повреждено
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 марта проинформировал о последствиях обстрелов региона за сутки.
Самые трагические последствия были у обстрела села Белый Колодец Волчанской громады — погибли 81-летний и 60-летний мужчины, пострадала 71-летняя женщина. Также пострадавшие есть в Чугуеве и селах громады: Каменная Яруга и Большая Бабка. В целом за сутки в регионе погибли двое и пострадали семь человек. В Харькове ночной «прилет» обошелся без пострадавших.
«Враг атаковал БпЛА Салтовский район Харькова. В г. Харьков повреждены электросети«, — написал Синегубов.
В течение суток российская армия атаковала Харьковскую область следующими видами вооружений:
- 4 КАБ;
- 8 БпЛА типа «Герань-2»;
- 5 FPV-дронов;
- 29 БпЛА, тип которых еще устанавливают.
Напомним, в Харькове вторые сутки продолжают разбирать завалы разрушенной российской ракетой пятиэтажки. Удар произошел ночью 7 марта. На месте уже обнаружили тела десяти погибших, из которых двое — дети. Спасатели ГСЧС не исключают, что под руинами могут быть еще люди.
Читайте также: Ракету «Изделие-30» россияне еще тестируют — офицер ВСУ об ударе по Харькову
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, новости Харькова, обстрелы, погибшие, пострадавшие, синегубов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ночной удар «Шахеда» по Харькову: Синегубов сообщил, что повреждено», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 марта 2026 в 08:55;