Ночной удар «Шахеда» по Харькову: Синегубов сообщил, что повреждено

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 марта проинформировал о последствиях обстрелов региона за сутки.

Самые трагические последствия были у обстрела села Белый Колодец Волчанской громады — погибли 81-летний и 60-летний мужчины, пострадала 71-летняя женщина. Также пострадавшие есть в Чугуеве и селах громады: Каменная Яруга и Большая Бабка. В целом за сутки в регионе погибли двое и пострадали семь человек. В Харькове ночной «прилет» обошелся без пострадавших.

«Враг атаковал БпЛА Салтовский район Харькова. В г. Харьков повреждены электросети«, — написал Синегубов.

В течение суток российская армия атаковала Харьковскую область следующими видами вооружений:

4 КАБ;

8 БпЛА типа «Герань-2»;

5 FPV -дронов;

-дронов; 29 БпЛА, тип которых еще устанавливают.

Напомним, в Харькове вторые сутки продолжают разбирать завалы разрушенной российской ракетой пятиэтажки. Удар произошел ночью 7 марта. На месте уже обнаружили тела десяти погибших, из которых двое — дети. Спасатели ГСЧС не исключают, что под руинами могут быть еще люди.