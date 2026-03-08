ISW заявив про тривожну особливість нічного удару РФ по Україні 7 березня

Інститут вивчення війни (ISW) зробив припущення про те, чому російська армія для чергового масованого удару по Україні 7 березня використала значно більше балістики, ніж зазвичай.

“У серії російських ударів 6-7 березня було зафіксовано значно більше балістичних ракет, ніж зазвичай включає Росія у свої регулярні ударні пакети. Ймовірно, Росія намагається використати нестачу перехоплювачів Patriot в Україні і скористатися конфліктом на Близькому Сході. Приблизно половина ракет у нічному ударному пакеті були балістичними ракетами”, – пишуть аналітики Інституту в актуальному огляді.

Вони наголосили: як правило, в одному “ударному пакеті” російські терористи рідко використовують понад 10 балістичних ракет. Буває так, що немає взагалі жодної. Іноді балістичних ракет буває більше, але вкрай рідко їх – настільки значна частина серед всього арсеналу, який застосовують для атаки.

“Україна, як і раніше, значною мірою покладається на американські зенітні ракетні комплекси Patriot для перехоплення балістичних ракет Росії. Росія, ймовірно, намагається скористатися публічними дискусіями, що продовжуються, не тільки про скорочення запасів перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot в Україні, а й про недавнє інтенсивне використання Сполученими Штатами і державами Перської затоки перехоплювачів Patriot на Близькому Сході для захисту від атаки Ірану та його проксі. Росія, ймовірно, намагається ще більше виснажити обмежені запаси перехоплювачів Patriot в Україні та використати їх брак, сподіваючись, що Сполучені Штати не захочуть чи не зможуть надати Україні більше перехоплювачів у міру продовження американсько-ізраїльської кампанії на Близькому Сході”, – вважають в ISW.

Нагадаємо, по Харкову російська армія вночі 7 березня вдарила “експериментальною” крилатою ракетою “Изделие-30”. Вона прилетіла прямо по житловій 5-поверхівці. Загинули щонайменше 10 людей, серед яких двоє – діти. На місці вже другу добу розбирають завали, припускаючи, що під ними все ще можуть бути люди.