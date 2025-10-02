Live
  • Чт 02.10.2025
Бої в Куп’янську: росіяни стверджують, що просунулися в місті – оцінка ISW

Україна 07:12   02.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За даними Інституту вивчення війни (ISW), ситуація на всіх ділянках фронту на Харківщині не змінилася.

Водночас росіяни заявляли про просування у південний бік Куп’янська. Інформація, зазначили аналітики, виявилася неправдивою.

“Російські війська атакували в самому Куп’янську, на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки і на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного 30 вересня і 1 жовтня. Російські блогери стверджували, що українські війська контратакували на півдні Куп’янська та поблизу Мирового (на північний захід від Куп’янська) та Соболівки (на захід від Куп’янська)”, – передають в ISW.

Також росіяни стверджували, що захопили частину земель на лівому березі річки Вовча, а також поблизу Синельникового.

“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на південний захід від Зеленого Гаю та у східній частині Борівської Андріївки (обидві на північний схід від Борової)”, – уточнили експерти.

Читайте також: Усі удари по Харкову у вересні росіяни завдали БпЛА – Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
